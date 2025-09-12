580万円超え！ トヨタが「新たなGRヤリス」を発表！ 「大型ウイング」×“ボンネットダクト”装備の「エアロパフォーマンスPKG」登場！ 本気の“走り特化仕様” 10月に発売へ

モータースポーツで培った「知見」を取り入れた新パッケージ

TOYOTA GAZOO Racing（TGR）は2025年9月12日、3ドアハッチバックスポーツカー「GRヤリス」の新パッケージ「Aero performance package（エアロパフォーマンスパッケージ）」を発表しました。

2025年10月1日に発売予定です。

トヨタ「GRヤリス（進化型・25式）」の「エアロパフォーマンスパッケージ」装着車

GRヤリスは2020年9月に発売されました。エントリーコンパクトカー「ヤリス」をベースに「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」を通し、ラリー競技やスーパー耐久シリーズに参戦してフィードバックを受けた技術を採用。

ボディは3ドアの専用ワイドボディで、高性能1.6リッター3気筒ターボとスポーツ4WDシステム「GR-FOUR」を組み合わせ、高いパフォーマンスを実現。

2024年1月には大幅改良が実施された「進化型（24式）」が登場。新開発のスポーツ8速AT「GAZOO Racing Direct Automatic Transmission（GR-DAT）」を追加設定し、モータースポーツ現場での声を活かし、操作性を重視したインテリアを採用しました。

さらに、操作性を高めた縦引き式サイドブレーキや、ボディ剛性の向上、足回りやパワートレインの改良、また破損しても修理しやすく、冷却性能を追求したエクステリアの採用などが行われています。

2025年4月にも再び改良が実施された「25式」が登場。GR-DATの熟成やレスポンスの向上、足回りやパワーステアリング（EPS）の設定変更、大型フットレストの装備などを実施し、改良が重ねられています。

また、25式では上級モデル「RZ“High performance”」およびモータースポーツベースの「RC」グレードにエアロパフォーマンスパッケージが設定されると発表されており、今回正式に発売されることになりました。

エアロパフォーマンスパッケージでは、スーパー耐久シリーズや全日本ラリー選手権に参戦したことで得た知見を織り込んだもので、冷却・空力性能を高める専用外装パーツ6アイテムを採用。

「ダクト付きアルミフード」は全日本ラリー選手権参戦車において先行で開発し、「GRMNヤリス」に採用したカーボン製フードと同形状のダクト付きアルミフードで、高速走行中、エンジンルーム内の熱をダクトから放出し、冷却効果を高めます。

「フロントリップスポイラー」はスーパー耐久シリーズで学んだ、高次元の空力バランスを実現するために、フロントリフト（前部を持ち上げる力）の発生を抑え、フロントの接地感と空力バランスを高め、車両のトータルリフトバランスを向上させるパーツです。

エアロパフォーマンスパッケージの設定当初はこのフロントリップスポイラーを除く5点のアイテムを検討していましたが、TGRプロドライバーの大嶋 和也選手からのフィードバックを受け、高次元のバランスを目指し、最終的にこのフロントリップスポイラーを追加採用するに至ったといいます。

「フェンダーダクト」はホイールハウス内に溜まる空気を後方へ放出させることで、ノーズダイブ（ブレーキング時に前部が沈み込む動き）時のステアリングフィールや、コーナー入り口での操縦安定性を向上させます。

「燃料タンクアンダーカバー」は、スーパー耐久シリーズ参戦車両の安全燃料タンクの下部をフラット形状にするアイデアを採用。ボディ下部の空気の流れを最適化し、空力性能を高めます。

「可変式リヤウイング」は、高速域での操縦安定性に寄与し、またブレーキング時のスネーキング現象（車体が左右に揺れる不安定な動き）を抑制します。可変式のため、サーキットなどの走行シーンに応じてウイングの角度を変え、走りを楽しむことができます。

「リヤバンパーダクト」はリヤバンパーにおけるパラシュート効果（空気の滞留を発生させ、抵抗を起こす現象）を抑制し、Cd値（空気抵抗係数）を低減します。

過酷なレース条件下であるスーパー耐久シリーズの現場で、空力負荷によりリヤバンパーが外れたことを起点に、モータースポーツ特有の厳しい環境に対応するため開発したといいます。

エアロパフォーマンスパッケージを装備した25式GRヤリスの価格（消費税込）は、RZ“High performance”が547万5000円（6速MT）と582万5000円（GR-DAT）、RCが405万5000円（6速MT）と440万5000円（GR-DAT）です。