「くら寿司」が大好きなAdoがベストな食べ順を語る！？大谷翔平との意外な共通点も：紙とさまぁ〜ず
テレ東で毎週土曜日深夜1時25分に放送中のバラエティ「紙とさまぁ〜ず」。
ゲストにはさまぁ〜ずが考えた独特すぎるアンケート内容に回答してもらい、そのアンケートだけを使って2人が独自の視点でトークする“ゲスト不在”の新視点トークバラエティ。
これまでも米倉涼子や土屋太鳳、広瀬すずなど錚々たるメンバーが“紙ゲスト”として登場してくれました。
そして9月13日（土）・20日（土）の“紙ゲスト“として、大人気歌手のAdoが降臨します！
今回のさまぁ〜ずが考えた質問は
■Q.現在、ワールドツアー中で海外にいると伺いました。もしよろしければ、海外の暮らしが分かるような写真をいくつか見せて頂けませんか？
■Q.くら寿司好きなAdoさんですが、くら寿司の最初から最後までのベストな食べ順を教えてください。
など、通常ではあまり聞けないAdoの知られざる一面を覗くことができる質問が続々！さらに
■『え〜、先日ぅ〜』から始まる失敗談をひとつ録音してお話し頂けると嬉しいです。
という質問では、タイムリーで激レアなエピソードを生音声で披露し、まぁ〜ずが思わず吹き出す一幕も。そして今回、Adoと大谷翔平選手の意外な共通点が発覚して…？お楽しみに！
＜コメント＞
大竹一樹
一番記憶に残っているのは「あ」ですね。一番良い声が出るひらがなは「あ」でした。個人的には「ら」だと思っていたけど、Adoさんは「あ」でした。音声回答で発声してくれているので、ぜひ聴いてみてください。
三村マサカズ
海外ツアー中にアンケートをやっていただきました。絶賛海外生活中だったから、どんな日本食が恋しくなるか…
の答えがリアルでした。その答えは番組を見てのお楽しみに。
パッキングとかアンパッキングが本当に面倒くさいとか、海外を飛び回っているAdoさんならではの回答がたくさん。
あと、昭和歌謡にまつわる質問での選曲センスが独特でした。そちらもお楽しみに。
＜番組演出・吉野ディレクター コメント＞
紙とさまぁ〜ずにAdoさんがやってきました！と言ってもゲスト不在のアンケート番組なのでAdoさんにたっぷりご記入頂いたアンケート回答をもとにさまぁ〜ずのお2人がトークを繰り広げていきます！
いつもは写真や映像回答もある紙さまアンケートですがAdoさんという事もあって今回は音声回答を多めに答えて頂きました！ですので、Adoさんの声がたくさん登場します！そしてその回答を元に展開していくさまぁ〜ずのお2人のおもしろトークに、是非大いに笑ってください！
番組概要
【タイトル】「紙とさまぁ〜ず」
【放送日時】2025年9月13日（土）深夜1時25分〜深夜1時50分
【放送局】テレビ東京
【配信】
【出演者】さまぁ〜ず（大竹一樹、三村マサカズ）
竹粼由佳（テレビ東京アナウンサー）
