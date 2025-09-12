GRヤリスに『エアロパフォーマンス・パッケージ』を新設定

トヨタ・ガズー・レーシングは、GRヤリスにモータースポーツで得た知見を盛り込んだ『エアロパフォーマンス・パッケージ（Aero performance package）』を『RZハイパフォーマンス』および『RC』グレードに設定、10月1日より発売を開始する。

【画像】競技の現場からフィードバックされた『GRヤリス・エアロパフォーマンス・パッケージ』と2022年の『GRMNヤリス』 全37枚

『エアロパフォーマンス・パッケージ』は、妥協することなく調整を重ねた計6アイテムの空力デバイスを同時装着することで最大限に効果を発揮し、GRヤリスの冷却性能と空力性能をさらに向上させるものだ。



GRヤリス・エアロパフォーマンス・パッケージを10月1日に発売。 トヨタ

今回採用されているのは、『スーパー耐久シリーズ』や『全日本ラリー選手権』への参戦から気づけた課題のひとつずつに向かい合い、プロドライバーとともに理想を追求してつくり上げたパーツ群である。

なお、9月9日より愛知県名古屋市のミッドランドスクエア内のトヨタ自動車ショールームにて、実車の展示も行われている。

GRヤリス『エアロパフォーマンス・パッケージ』装着車の価格は、『RZハイパフォーマンス』が547万5000円（6MT）〜582万5000円（GR-DAT）、『RC』が405万5000円（6MT）〜440万5000円（GR-DAT）となる。

ダクト付きアルミフード

『ダクト付きアルミフード』は全日本ラリー選手権において先行して開発を実施、『GRMNヤリス』で採用されたカーボン製フードと同じ形状を持つ。

本パーツの装着により、高速走行中にエンジンルーム内の熱をダクトから排出し、冷却効果が大幅に高められる。



GRヤリス・エアロパフォーマンス・パッケージ『ダクト付きアルミフード』。 トヨタ

フロントリップスポイラー

『フロントリップスポイラー』はスーパー耐久シリーズへの参戦で学んだ高次元の空力バランスのノウハウにより、フロントリフトの発生を抑え、フロントの接地感と空力バランスを高め、車両のトータルリフトバランスを向上させる。

当初はこのリップスポイラーを除く5点のアイテムでパッケージを構成することが検討されていたが、プロドライバーの大嶋和也選手からのフィードバックを受け、より高次元のバランスを目指した結果、最終的に追加採用されるに至った。



GRヤリス・エアロパフォーマンス・パッケージ『フロントリップスポイラー』。 トヨタ

フェンダーダクト

『フェンダーダクト』では、フロントフェンダー後部に開口部を設けた。

これにより、ホイールハウス内に溜まる空気が後方へ放出され、急減速時のノーズダイブ時のステアリングフィールや、コーナ入り口での操縦安定性を向上させる。



GRヤリス・エアロパフォーマンス・パッケージ『フェンダーダクト』。 トヨタ

燃料タンクアンダーカバー

『燃料タンクアンダーカバー』は、スーパー耐久参戦車両での安全燃料タンク下部をフラット形状にするアイデアから採用された。

ボディ下部の空気の流れを最適化して、空力性能を高める効果を持つ。



GRヤリス・エアロパフォーマンス・パッケージ『燃料タンクアンダーカバー』。 トヨタ

可変式リアウイング

『可変式リアウイング』は、大型のリアウイングによって高速域での操縦安定性の向上と、ブレーキング時に車体が振れる『スネーキング現象』を抑制する効果を持つ。

また、サーキットなどの走行シーンに応じて、ウイングの角度を可変させることが可能となっている。



GRヤリス・エアロパフォーマンス・パッケージ『可変式リアウイング』。 トヨタ

リアバンパーダクト

『リアバンパーダクト』は、リアバンパーに空気抜きを設けることで、リアバンパーに走行風が滞留することで生じる抵抗『パラシュート効果』を抑制、Cd値を低減させる効果を持つ。

これはスーパー耐久で、空力負荷によりリアバンパーが外れてしまったハプニングを起点に、モータースポーツ特有の厳しい環境に対応するために開発された。



GRヤリス・エアロパフォーマンス・パッケージ『リアバンパーダクト』。 トヨタ