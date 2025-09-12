Number_i×タワレコ、大型コラボ 2ndフルアルバムリリース記念 衣装&パネル展も開催
3人組グループ・Number_iの2ndフルアルバム『No.II』が、9月22日から10月12日までの期間限定でタワーレコード全店舗にて販売される。TOBE所属アーティストのCDがオフィシャルストア以外で流通するのは初めてで、リリースを記念した大型コラボキャンペーンも展開される。
【写真】タワレコのために撮影した特別な撮り下ろし写真を使用した「名刺サイズステッカー」
『No.II』には、メンバー3人がディスカッションを重ねて完成させた先行配信曲「未確認領域」をはじめ、メンバープロデュース曲やソロ曲などを収録。タワーレコードで購入すると、撮り下ろし写真を使用した限定「名刺サイズステッカー」が先着特典として配布されるほか、メンバーのメッセージが印字された特別レシートも発行される。
さらに、発売を記念した衣装展示＆パネル展が全国の対象店舗で実施されるほか、全国の対象店舗ではパネル展が同時開催され、期間中は店頭サイネージにてNumber_iがタワーレコードのために収録したコメント映像も上映される。
詳細は、タワーレコード オンライン特設ページに掲載。
