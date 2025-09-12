King & Prince高橋海人、復帰後初公の場で笑顔 北斎作品の魅力を熱弁
King & Princeの高橋海人（※高＝はしごだか）が12日、都内で行われた『HOKUSAI−ぜんぶ、北斎のしわざでした。展』取材会に出席。体調不良から復帰後初の公の場で、さわやかな笑顔を見せた。
【写真】カッコイイ…金髪姿で登場した高橋海人
高橋は、8月30日、31日放送の日本テレビ系『24時間テレビ48』のチャリティーパートナーを、体調不良のため欠席。今月5日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、復帰を報告し、9日にはNHK『うたコン』に生出演し、永瀬廉とともにデビュー曲「シンデレラガール」を歌唱した。
この日は、金髪姿で、ヘアスタイルが映える北斎ブルーを感じさせるジャケットとデニムに身を包み、同展の公式アンバサダーとして登場。さわやかな笑顔を見せた。担当する音声ガイド「特別版」では、北斎について学んできた高橋ならではの視点や感想を交えて、作品の魅力を伝える。高橋と一緒に展覧会を巡っているかのような音声ガイドを楽しめる。
一堂に会した北斎作品に、「先ほど自分もぐるっと回らせていただいたんですけど、とてつもないです」と驚きの表情。準備期間には北斎と北斎の作品について勉強したという高橋は、「学んでみると、愛着が湧いて。持ち主感覚に…」とにっこり。自身も絵を描く高橋は、北斎の絵に大きく感動したようで、解説で出席した浦上蒼穹堂の浦上満氏も驚くほど熱弁し、トークの最後には、「物足りない！」と話し足りない様子だった。
同展は、あす13日〜11月30日まで東京・CREATIVE MUSEUM TOKYOにて開催される。「集中線」「ギャグ描写」「アニメ原画」など、現代のマンガやアニメ的な表現の原点ともいえる作品に着目した新しい展示演出で、200年前の“北斎のしわざ”を体感する、出展総数400点以上の展覧会となる。
