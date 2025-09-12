ムード歌謡グループ「純烈」のリーダー酒井一圭（50）が12日放送のTBSラジオ「純烈・酒井一圭 Brand−New Morning」（金曜前5・00）に出演。下積み時代について語った。

この日のゲストはタレントの久本雅美。久本が大阪から上京したての頃にアルバイトを掛け持ちしていた話を披露したことをきっかけに、当時のアルバイトについてトークに花を咲かせた。

久本からアルバイト経験を聞かれた酒井は「やってました」と即答。「でも…」と声のトーンを落として「僕どっちかって言うと、女性と一緒に住んで女性に与えてもらって、僕は家で皿洗いとか洗濯とか…。家の方」とつぶやいた。

この話に久本は「私いつも思うねん。男の人って夢を持ってる人を支えてくれる女性が必ずいる。芸人さんにしたって、酒井さんにしたって。女子ってそういうのが居ないんです」と説明。「“俺が食わせるから頑張れ”なんて1ミリもない。たまに居てる、でも10人中1人か2人やんか。男の人って10人中8人か9人は食わせてもらってるやろ」と語気を強め「アレが腹立つねん！」と言い放って笑いを誘っていた。