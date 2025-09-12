１２日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３９８．３３ポイント（１．５３％）高の２６４８４．６５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４８．５８ポイント（１．６０％）高の９４０８．８３ポイントと反発した。売買代金は１８４８億６２６０万香港ドルとなっている（１１日前場は１７６３億３７１０万香港ドル）。

投資家心理がやや上向く流れ。米利下げ期待で米長期金利が低下したことや、人工知能（ＡＩ）産業の拡大期待などで米株が上昇したことを好感した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げサイクル開始が意識される中、１１日の米債券市場では長期金利の指標となる１０年債利回りが４．０２％に低下。一時３．９９％と４月上旬以来の低い水準を付けた。米株市場では、主要指標のＮＹダウとハイテク株比率の大きいナスダック指数、機関投資家がベンチマークとして重視するＳ&Ｐ５００指数の主要３指数がそろって史上最高値を更新している。中国の政策に対する期待感も支えだ。８日に始まった全国人民代表大会（全人代、国会に相当）常務委員会会議の決定内容については、最終日のきょう１２日以降に国営メディアが詳細を報じる見通し。主要政策の方針が注目されている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が８．５％高、アルミ加工の中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が６．１％高、中国電子商取引（ＥＣ）最大手の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ：９９８８／ＨＫ）が５．９％高と上げが目立った。アリババに関しては、クラウド事業の拡大期待に加え、新たに投入した口コミサービス「高徳掃街榜」がライバルとされる美団（メイトゥアン：３６９０／ＨＫ）傘下「大衆点評」のアクティブユーザー数を初日に超えたと伝わったことも支援材料となっている。

セクター別では、中国の不動産が高い。遠洋集団ＨＤ（３３７７／ＨＫ）が１６．３％、碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が９．７％、融創中国ＨＤ（１９１８／ＨＫ）が７．６％、合景泰富地産ＨＤ（１８１３／ＨＫ）が７．４％ずつ上昇した。

非鉄や建材、鉄鋼など素材セクターもしっかり。中国宏橋のほか、江西銅業（３５８／ＨＫ）が７．１％高、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が５．９％高、華新水泥（６６５５／ＨＫ）が５．０％高、中国建材（３３２３／ＨＫ）が４．４％高、重慶鋼鉄（１０５３／ＨＫ）が６．８％高、鞍鋼（３４７／ＨＫ）が６．１％高で引けた。

半面、香港に拠点を置く小売セクターはさえない。金ジュエリーの夢金園黄金珠宝集団（２５８５／ＨＫ）が４．８％、化粧品販売店チェーンの莎莎国際ＨＤ（１７８／ＨＫ）が３．２％、宝飾小売チェーン大手の周大福珠宝（１９２９／ＨＫ）が３．０％、輸入食品店チェーンのＣＥＣ国際ＨＤ（７５９／ＨＫ）が１．６％、ホームセンターの国際家居零售（１３７３／ＨＫ）が１．２％ずつ下落した。

本土マーケットは３日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．２４％高の３８８４．７１ポイントで前場の取引を終了した。不動産が高い。ハイテク、素材、公益、医薬なども買われた。半面、消費関連は安い。自動車、エネルギー、金融も買われた。

