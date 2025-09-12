◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者 井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBA暫定王者 ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン)（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

トリプル世界戦の公式記者会見が12日、名古屋市内のホテルで開かれ、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋、30勝27KO）とWBA同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン、14勝11KO1敗）が初対面した。

会見には井上とプロモート契約を結ぶ米興行大手トップランク社のボブ・アラム・プロモーターも出席。「今回は素晴らしい名古屋の新しいアリーナでボクシングの試合が初めて行われる。その場にいられることを大変うれしく思う」とあいさつ。井上―アフマダリエフと同じ14日（米国時間13日）には米ラスベガスでサウル・”カネロ”・アルバレス（メキシコ）―テレンス・クロフォード（米国）という世界4階級制覇王者同士のビッグマッチが開催されるが、「（出席は）選択肢としてはあったが、名古屋で新しい会場のこけら落としに参加したかった。これからもボクシングのホームとなればいい。第1弾でのイベントが最大のスターであるというのは正しいやり方」と説明した。

試合の予想を求められると「MJ（アフマダリエフ）は強い選手ではあるが、井上尚弥という男は特別なファイター。何度ダウンされても、どんな展開になってもギア変更を素早く行い、相手を圧倒する力がある」と称賛。井上が勝てば世界戦通算26勝目となり、無敗の5階級制覇王者フロイド・メイウェザー（米国）、25連続防衛の世界記録を持つ元世界ヘビー級王者ジョー・ルイス（米国）に並ぶが、「ジョー・ルイスもメイウェザーも素晴らしいファイターで井上も同じだが、今この世代で日本でということも考えれば、彼以上の選手はいないでしょう」と絶賛した。井上の次戦については「12月にリヤドで行われる。サウアジアラビア国内で行われる、日本フェスティバルの催し物の一環としてやるということだ」と明かした。

興行ではWBO世界バンタム級王者・武居由樹（29＝大橋、11勝9KO）が同級1位クリスチャン・メディナ（25＝メキシコ、25勝18KO4敗）を挑戦者に迎えて3度目の防衛戦を行うほか、WBA世界ミニマム級王座決定戦で同級1位・高田勇仁（27＝ライオンズ、16勝6KO8敗3分け）と同級2位・松本流星（27＝帝拳、6勝4KO）が対戦する。