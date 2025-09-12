ビブリオテークから秋のお便り♡和栗のホワイトテリアスイーツが登場！

カフェ＆ブックス ビブリオテーク全店では、2025年9月3日（水）から、秋の新作スイーツ「和栗のマロンシャンティ〈ホワイトテリアのミルブラン〉」が期間限定で登場。まろやかな和栗クリームを、ふんわりとした生クリームで包み込み、真っ白なホワイトテリアに仕立てた遊び心あふれる一品です。見た目の愛らしさと上品な味わいで、秋のティータイムを特別に彩ってくれます。

愛らしいホワイトテリアの姿♡

和栗のマロンシャンティ

新作「和栗のマロンシャンティ〈ホワイトテリアのミルブラン〉」（1,320円/税込）は、真っ白なホワイトテリアをモチーフにした遊び心あふれるスイーツ。

ふんわり軽やかな生クリームに包まれた姿は、まるで小さな相棒のよう。可愛いフォルムに思わず笑顔になりつつ、口に運べば和栗の深い甘みが広がります。

【ちいかわ×東京ばな奈】新デザインのバナナプリンケーキが池袋に登場♡

和栗とレモンの上品なハーモニー

マロンクリームの間にしのばせたレモンが爽やかなアクセントとなり、濃厚でありながらも軽やかな後味を実現。

ふかふかのスポンジと和栗クリームの重なりが絶妙で、シンプルな見た目に奥深い味わいを隠しています。

栗のまろやかな甘みを引き立てながら、秋の午後にぴったりの優しい余韻を残してくれるのが魅力です。

秋のデザートフェアも開催中

「和栗のマロンシャンティ」は、ビブリオテーク全店にて展開中の秋のデザートフェアの一環。

東京（有楽町・吉祥寺）、大阪、福岡、熊本の各店舗で楽しめます。手作りのこだわりケーキや季節のパンケーキも並ぶなか、この愛らしいホワイトテリアは見逃せない存在。

無くなり次第終了なので、気になる方はお早めにチェックしてみて。

心に寄り添う秋の甘い相棒

ふんわり生クリームに包まれた「和栗のマロンシャンティ〈ホワイトテリアのミルブラン〉」は、可愛い見た目と本格派の味わいを両立した、秋だけの特別なスイーツ。

小さな相棒のようにそっと寄り添い、心まで満たしてくれます。大切な人とのティータイムや、自分へのご褒美に♡ビブリオテークでしか味わえない秋のひとときを楽しんでみませんか♪