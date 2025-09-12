タイプロ出身の2人組「ROIROM（ロイロム）」の魅力はどこにある？ timeleszに続いてブレークなるか
本多大夢さんと浜川路己さんによるユニット「ROIROM」を、さまざまなメディアで見かけるようになっています。ROIROMは、初の冠番組となる『ROIROM ROAD』（日本テレビ系）の第1話を9月5日に放送。2週連続の放送で、2人の素顔がのぞける番組となっています。
さらに、結成が発表された2025年5月から現在までの間には、『THE突破ファイル』（日本テレビ系）、『あざとくて何が悪いの？』（テレビ朝日系）、『ZIP!』『ヒルナンデス！』『ザ！世界仰天ニュース』『沸騰ワード10』（すべて日本テレビ系）、『1泊（わんぱく）家族』（テレビ朝日系）など、多くの人気番組に出演。雑誌の表紙も次々と務め、活動の幅を広げています。
そこで、この記事ではROIROMとはどんなユニットなのかを解説し、今後ブレークする可能性があるのかを検証します。
本多さんはタイプロの時から抜群の歌唱力を見せ、審査でも難易度の高いパートをいくつも担当。自身で作詞・作曲も行うなど、音楽面で秀でた才能を持っています。
浜川さんは美しいビジュアルを持ち、2025年上半期の「ViVi 国宝級イケメンランキング」でNEXT部門第5位を獲得するほど。タイプロ候補生の中でもひときわ目立つ存在感を発揮し、ファンを魅了しました。ダンススキルも高く、タイプロ候補生の中で抜群の人気を得ています。
2人組のアイドルといえば代表的なのがDOMOTO（旧・KinKi Kids）とKing & Princeで、当面の目標になりそうです。また、世代は違うものの2人の雰囲気は東方神起に通じるところもあり、ROIROMはパフォーマンスを極めるユニットになるかもしれません。もともと、2人はアジアを舞台にしたオーディションに参加した過去があり、アジアを視野に入れている可能性が大。何にせよ、今後は本格的な楽曲の配信やCDデビューが期待されています。
まず、ここまで出演したバラエティー番組を見ると、2人のバランスがいいように感じます。『ROIROM ROAD』でも見せたのですが、弟キャラで少しやんちゃな浜川さんと、優しくツッコむ本多さんの相性が抜群。本当の兄弟のようで、ふんわりとした雰囲気の2人が令和のバラエティー番組にピッタリだと感じます。
また、リアクションがいいのも評価ポイント。ゲスト出演した『沸騰ワード10』では、番組の企画に素直に感動して喜んでいる姿が印象的でした。視聴者に愛される雰囲気を醸し出している2人は、どんなタイプの番組にも対応できそうで、今後が楽しみです。
タイプロで注目されてからユニットを結成し、とんとん拍子で雑誌や番組、CMなどに出演しているROIROM。新生timeleszがブレークしている中で、ROIROMも人気を得て歌番組などで共演する日が来ることを願います。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
さらに、結成が発表された2025年5月から現在までの間には、『THE突破ファイル』（日本テレビ系）、『あざとくて何が悪いの？』（テレビ朝日系）、『ZIP!』『ヒルナンデス！』『ザ！世界仰天ニュース』『沸騰ワード10』（すべて日本テレビ系）、『1泊（わんぱく）家族』（テレビ朝日系）など、多くの人気番組に出演。雑誌の表紙も次々と務め、活動の幅を広げています。
そこで、この記事ではROIROMとはどんなユニットなのかを解説し、今後ブレークする可能性があるのかを検証します。
勢いを増す「ROIROM」のプロフィールをおさらいROIROMは、timeleszの新メンバーオーディション『timelesz project（通称・タイプロ）』（Netflix）に参加していた本多さんと浜川さんで結成されました。最終審査まで進んだものの新メンバーには選ばれなかった2人ですが、美しいビジュアルとパフォーマンススキルの高さで人気を獲得。そんな2人が、2025年5月にユニットを結成して本格的に活動を始めました。
本多さんはタイプロの時から抜群の歌唱力を見せ、審査でも難易度の高いパートをいくつも担当。自身で作詞・作曲も行うなど、音楽面で秀でた才能を持っています。
浜川さんは美しいビジュアルを持ち、2025年上半期の「ViVi 国宝級イケメンランキング」でNEXT部門第5位を獲得するほど。タイプロ候補生の中でもひときわ目立つ存在感を発揮し、ファンを魅了しました。ダンススキルも高く、タイプロ候補生の中で抜群の人気を得ています。
アジアを目指すような本格的なユニットになる可能性も？そんなROIROMは、結成から現在まで大活躍中ですが、これからどんな活動をしていくのかは未知数です。想定されるのはCDデビューですが、いまのところ公式の情報解禁はなし。楽曲に関しても、ファンクラブ会員向けに本多さんの楽曲『Calling』（demo）が配信されていますが、2人がパフォーマンスする作品は見られません。ただ、2人のパフォーマンス力の高さを考えれば、CDデビューや楽曲の配信は間違いなく行われるでしょう。
2人組のアイドルといえば代表的なのがDOMOTO（旧・KinKi Kids）とKing & Princeで、当面の目標になりそうです。また、世代は違うものの2人の雰囲気は東方神起に通じるところもあり、ROIROMはパフォーマンスを極めるユニットになるかもしれません。もともと、2人はアジアを舞台にしたオーディションに参加した過去があり、アジアを視野に入れている可能性が大。何にせよ、今後は本格的な楽曲の配信やCDデビューが期待されています。
ROIROMのバラエティータレントとしての可能性は？さて、デビューが待ち遠しいROIROMですが、現在はバラエティー番組への出演が主軸です。ここからは、冠番組『ROIROM ROAD』を中心に、バラエティータレントとしての2人の実力もひも解いてみましょう。
まず、ここまで出演したバラエティー番組を見ると、2人のバランスがいいように感じます。『ROIROM ROAD』でも見せたのですが、弟キャラで少しやんちゃな浜川さんと、優しくツッコむ本多さんの相性が抜群。本当の兄弟のようで、ふんわりとした雰囲気の2人が令和のバラエティー番組にピッタリだと感じます。
また、リアクションがいいのも評価ポイント。ゲスト出演した『沸騰ワード10』では、番組の企画に素直に感動して喜んでいる姿が印象的でした。視聴者に愛される雰囲気を醸し出している2人は、どんなタイプの番組にも対応できそうで、今後が楽しみです。
タイプロで注目されてからユニットを結成し、とんとん拍子で雑誌や番組、CMなどに出演しているROIROM。新生timeleszがブレークしている中で、ROIROMも人気を得て歌番組などで共演する日が来ることを願います。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)