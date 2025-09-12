13日開幕の陸上世界選手権に向けた公式練習が12日、会場の国立競技場で行われた。女子やり投げで連覇を狙う北口榛花（JAL）もダビド・セケラク・コーチらと会場入り。国内外の報道陣に「お久しぶりです！」と愛嬌を振りまき、約1時間、投てきの助走練習などで感触を確かめた。

この日は「giant baby」と書かれたピンク色の派手なやりを使用しての調整だった。

この日は国内メディアへの対応はなかったが、練習拠点のチェコメディアに対応。まずはインタビュアーのスマートフォンの画面を見せられ、なぜかスライドショーでポケモン当てクイズがスタート。「カビゴン、リザードン、ピカチュウ、フシギダネ、ミュウツー、サンザース、イーブイ…」など次々に当て、最後に出てきた大会マスコット「りくワン」も少し悩みながらも正解。“脳トレ”もばっちりだった。

チェコメディアには英語で「明日から始まる世界選手権がとても楽しみ。エンジョイしたい。毎日、満員になることを期待している。自国開催は生涯で最初で最後になると思う。ここで素晴らしい思い出をつくりたい」と笑顔で語った。