日本サッカー協会は１２日、Ｕ―２０Ｗ杯（２７日開幕、チリ）に臨むＵ―２０日本代表メンバーを発表した。

２０２８年ロサンゼルス五輪世代で臨む大会で、既にＡ代表でもプレーしているＪ１名古屋ＧＫピサノアレクサンドレ幸冬堀尾、Ｊ１岡山のＭＦ佐藤龍之介、Ｊ１川崎のＭＦ大関友翔や、Ｊ２大宮のＤＦ市原吏音、Ｊ１広島の中島洋太朗、Ｊ１川崎のＦＷ神田奏真ら国内組に、ＲソシエダードのＤＦ喜多壱也、ユールゴーデンのＤＦ小杉啓太、フランス３部バランシエンヌのＦＷ高岡伶颯ら海外組も選出された。

日本は１次リーグでエジプト、チリ、ニュージーランドと対戦する。

以下がメンバー一覧。

【ＧＫ】

中村圭佑（東京Ｖ）

ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）

荒木琉偉（Ｇ大阪）

【ＤＦ】

塩川桜道（流通経大）

市原吏音（大宮）

梅木怜（今治）

喜多壱也（Ｒソシエダード）

小杉啓太（ユールゴーデン）

森壮一朗（名古屋）

【ＭＦ】

大関友翔（川崎）

平賀大空（京都）

小倉幸成（法大）

斎藤俊輔（水戸）

石渡ネルソン（いわき）

中川育（流通経大）

石井久継（湘南）

横山夢樹（今治）

中島洋太朗（広島）

佐藤龍之介（岡山）

【ＦＷ】

神田奏真（川崎）

高岡伶颯（バランシエンヌ）

【トレーニングパートナー】

村上慶（大津高）

中野陽斗（神村学園高）

松岡敏也（興国高）