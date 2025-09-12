Ｕ―２０Ｗ杯メンバー Ａ代表経験者の佐藤龍之介、大関友翔に海外組も３人選出…エジプト、チリ、ニュージーランドと対戦
日本サッカー協会は１２日、Ｕ―２０Ｗ杯（２７日開幕、チリ）に臨むＵ―２０日本代表メンバーを発表した。
２０２８年ロサンゼルス五輪世代で臨む大会で、既にＡ代表でもプレーしているＪ１名古屋ＧＫピサノアレクサンドレ幸冬堀尾、Ｊ１岡山のＭＦ佐藤龍之介、Ｊ１川崎のＭＦ大関友翔や、Ｊ２大宮のＤＦ市原吏音、Ｊ１広島の中島洋太朗、Ｊ１川崎のＦＷ神田奏真ら国内組に、ＲソシエダードのＤＦ喜多壱也、ユールゴーデンのＤＦ小杉啓太、フランス３部バランシエンヌのＦＷ高岡伶颯ら海外組も選出された。
日本は１次リーグでエジプト、チリ、ニュージーランドと対戦する。
以下がメンバー一覧。
【ＧＫ】
中村圭佑（東京Ｖ）
ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）
荒木琉偉（Ｇ大阪）
【ＤＦ】
塩川桜道（流通経大）
市原吏音（大宮）
梅木怜（今治）
喜多壱也（Ｒソシエダード）
小杉啓太（ユールゴーデン）
森壮一朗（名古屋）
【ＭＦ】
大関友翔（川崎）
平賀大空（京都）
小倉幸成（法大）
斎藤俊輔（水戸）
石渡ネルソン（いわき）
中川育（流通経大）
石井久継（湘南）
横山夢樹（今治）
中島洋太朗（広島）
佐藤龍之介（岡山）
【ＦＷ】
神田奏真（川崎）
高岡伶颯（バランシエンヌ）
【トレーニングパートナー】
村上慶（大津高）
中野陽斗（神村学園高）
松岡敏也（興国高）