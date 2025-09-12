EXILE TAKAHIRO、手料理公開「何作ってるのかな」「すでに美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/09/12】EXILE TAKAHIROが12日、自身のX（旧Twitter）を更新。調理の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】EXILE TAKAHIRO、フライパンで調理中の料理
TAKAHIROは「過去一使いやすいヘラ誕生です。使いやすすぎて、手かと思いました」と、自身のライブグッズであるヘラについて投稿。「ヘラくれたっす」から同グッズ名の「ヘラクレス」まで続くダジャレを披露し、フライパンで炒め物を調理中の料理の写真を公開している。
この投稿に、ファンからは「何作ってるのかな」「すでに美味しそう」「ダジャレのセンス最高」「リアルな使用レポですね（笑）」「もう1本欲しくなった」「さっそく使用されてるお写真嬉しいです」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
