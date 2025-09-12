はじめしゃちょー、結婚後初の公の場 左手薬指に指輪キラリ＆報道陣からの祝福に「幸せです」
【モデルプレス＝2025/09/12】YouTuberのはじめしゃちょーが9月12日、都内で行われた「PSA×スニダン パートナーシップ締結 発表会」に、株式会社SODA執行役員COOの鍛哲史氏、PSA Japanゼネラルマネージャー・社長の浅枝大志氏とともに出席した。
【写真】はじめしゃちょー、結婚後初の公の場で指輪キラリ
8月30日に自身のYouTubeチャンネルで一般女性と結婚したことを報告し、今回が結婚発表後初の公の場となったはじめしゃちょー。報道陣から「結婚おめでとうございます。幸せですか？」と声をかけられると、「幸せです」と答え、自ら結婚指輪をアピールした。
PSAの申請者第1号となったことについて「PSA鑑定というものは昔から知っていたんですけど、日本で申請が出せなかったので身近に感じられない遠い世界のものだと思っていた」と話し、「それがなんと先ほど秋葉原で申請ができました。ちょっと感動しました」とにっこり。「（鑑定に出して）ドキドキしますね。昔からカードゲームで遊んでいるので、カードがいかに傷つきやすいかとか、実際にカードで遊ぶことによって角が曲がったりしちゃうこともよくわかっていて、綺麗に保つ難しさを理解しているので、（カードをスリーブから出して）裸にしないといけないので、緊張しましたね」と吐露した。
また、トレカ遍歴を聞かれると「小学校1、2年生のときに初めて触ったのが遊戯王カードで、好きとかでもなく父さんが買ってきてくれたものでなんとなく遊んでいて、そこからデュエルマスターズの波が小学5、6年生のときに来て、中学校は一旦、反抗期に入ってカードゲームから遠ざかりまして」と一度はカードゲーム熱が冷めたが、「高校でまた遊戯王カードを先輩たちが遊んでいてハマって、大学3年生のときに遊戯王カードを1パック買ったのがきっかけで、またカードゲームの熱量が上がって、そこからポケモンカードとも出会いました」と告白。「離れたり、遊んだりを繰り返していますね」と語った。
自身のYouTubeでもカードゲームを取り上げているはじめしゃちょーは「最初に出てくる趣味はカードゲームというくらい遊んでいて、プレイするだけじゃなくて集めるのも好きで、それこそPSA鑑定で（最高評価の）10が出ている好きなカードを買ったりして、人生の大きな割合を占める貴重な趣味になっています」と目を輝かせていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】はじめしゃちょー、結婚後初の公の場で指輪キラリ
◆はじめしゃちょー、報道陣からの祝福に笑顔
8月30日に自身のYouTubeチャンネルで一般女性と結婚したことを報告し、今回が結婚発表後初の公の場となったはじめしゃちょー。報道陣から「結婚おめでとうございます。幸せですか？」と声をかけられると、「幸せです」と答え、自ら結婚指輪をアピールした。
◆はじめしゃちょー、トレカ遍歴明かす
また、トレカ遍歴を聞かれると「小学校1、2年生のときに初めて触ったのが遊戯王カードで、好きとかでもなく父さんが買ってきてくれたものでなんとなく遊んでいて、そこからデュエルマスターズの波が小学5、6年生のときに来て、中学校は一旦、反抗期に入ってカードゲームから遠ざかりまして」と一度はカードゲーム熱が冷めたが、「高校でまた遊戯王カードを先輩たちが遊んでいてハマって、大学3年生のときに遊戯王カードを1パック買ったのがきっかけで、またカードゲームの熱量が上がって、そこからポケモンカードとも出会いました」と告白。「離れたり、遊んだりを繰り返していますね」と語った。
自身のYouTubeでもカードゲームを取り上げているはじめしゃちょーは「最初に出てくる趣味はカードゲームというくらい遊んでいて、プレイするだけじゃなくて集めるのも好きで、それこそPSA鑑定で（最高評価の）10が出ている好きなカードを買ったりして、人生の大きな割合を占める貴重な趣味になっています」と目を輝かせていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】