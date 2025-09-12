伊豆ぐらんぱる公園で体験型イルミネーション、11月7日から “龍の大冒険”コンセプトに新たな演出
【女子旅プレス＝2025/09/12】静岡県の伊豆ぐらんぱる公園では、イルミネーションイベント「伊豆高原グランイルミ〜11th SEASON〜」を、2025年11月7日（金）より2026年8月31日（月）まで、園内特設エリアにおいて点灯する。
【写真】伊豆に温泉オーベルジュ「ベッカ イズ」豊かな食や文化を体感する一棟貸しの宿
伊豆高原グランイルミは、伊豆ぐらんぱる公園で毎年開催される、日本初の体験型イルミネーションイベント。幅広い世代に親しまれ、2024年には10周年を迎え、アニバーサリーイヤーを彩る様々な取り組みを行ってきた。
その代表例として、イルミエリアの各所に設置された装置からシャボン玉が宙を舞い、幻想的な光景をつくりだす“バブルファンタジーショー”、8thシーズンから紡がれてきた“海の大冒険”の物語をイメージした壮大なオブジェの設置などがある。
そんな新たな節目への第一歩となる今シーズンは、コンセプトを“龍の大冒険（=ドラゴンアドベンチャー）”に決定。
薔薇のランタンが彩っていた160mもの幅の斜面を総リニューアルし、龍が天空を舞う新感覚の光の演出が登場する。シーズン毎に違う世界観が楽しめるイルミネーションを目指し、進化を続ける伊豆高原グランイルミ。今シーズンより紡がれる新たな光のストーリーにぜひ酔いしれてみては。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2025年11月7日（金）〜2026年8月31日（月）
住所：静岡県伊東市富戸1090
電話番号：0557-51-1122（代）
【Not Sponsored 記事】
【写真】伊豆に温泉オーベルジュ「ベッカ イズ」豊かな食や文化を体感する一棟貸しの宿
◆伊豆ぐらんぱる公園で新シーズンのイルミ開幕
伊豆高原グランイルミは、伊豆ぐらんぱる公園で毎年開催される、日本初の体験型イルミネーションイベント。幅広い世代に親しまれ、2024年には10周年を迎え、アニバーサリーイヤーを彩る様々な取り組みを行ってきた。
そんな新たな節目への第一歩となる今シーズンは、コンセプトを“龍の大冒険（=ドラゴンアドベンチャー）”に決定。
薔薇のランタンが彩っていた160mもの幅の斜面を総リニューアルし、龍が天空を舞う新感覚の光の演出が登場する。シーズン毎に違う世界観が楽しめるイルミネーションを目指し、進化を続ける伊豆高原グランイルミ。今シーズンより紡がれる新たな光のストーリーにぜひ酔いしれてみては。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■伊豆高原グランイルミ〜11th SEASON〜
期間：2025年11月7日（金）〜2026年8月31日（月）
住所：静岡県伊東市富戸1090
電話番号：0557-51-1122（代）
【Not Sponsored 記事】