カジサックファミリー、高校生子供たちへの手作り弁当公開「愛情たっぷり」「品数多くてすごい」の声
【モデルプレス＝2025/09/12】YouTuber・カジサック（キングコング・梶原雄太）と妻・ヨメサックが9月11日、共同で運用するInstagramを更新。高校生の子供たちに作った手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】カジサック家、高校生子供への豪華手作り弁当
ストーリーズでは「高校生弁当」として子供たちのために作った2人分の弁当を公開。オクラの肉巻き、出汁巻き、胡瓜の白だし漬け、ピーマンとパプリカのきんぴら、マカロニサラダ（冷食）、青いグラタン（冷食）、アメリカンドッグ（冷食）といった豊富なメニューを詰め込んでいる。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「豪華」「羨ましい」「お疲れ様」「品数多くてすごい」といったコメントが寄せられている。
カジサックは、2006年に妻（ヨメサック）と結婚。2007年に第1子長男、2009年に第2子長女、2012年に第3子次男、2016年に第4子次女、2020年第5子三女がそれぞれ誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】カジサック家、高校生子供への豪華手作り弁当
◆カジサック、高校生弁当披露
ストーリーズでは「高校生弁当」として子供たちのために作った2人分の弁当を公開。オクラの肉巻き、出汁巻き、胡瓜の白だし漬け、ピーマンとパプリカのきんぴら、マカロニサラダ（冷食）、青いグラタン（冷食）、アメリカンドッグ（冷食）といった豊富なメニューを詰め込んでいる。
カジサックは、2006年に妻（ヨメサック）と結婚。2007年に第1子長男、2009年に第2子長女、2012年に第3子次男、2016年に第4子次女、2020年第5子三女がそれぞれ誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】