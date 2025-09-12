【ワシントン＝田中宏幸】英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）は１１日、ロシア産原油を購入する中国とインドに対する関税を大幅に引き上げるよう、米国のトランプ大統領が先進７か国（Ｇ７）に求める方針だと報じた。

ウクライナへの侵略を続けるロシアに対し、Ｇ７で足並みをそろえて圧力を強める狙いで、日本も対応を迫られることになりそうだ。

報道によると、１２日にＧ７財務相会合がオンラインで開かれ、米国の提案について協議する。米国は５０〜１００％の関税率を課すことを検討しており、米財務省報道官は「Ｇ７パートナー諸国も我々と共に歩みを進める必要がある」と述べたという。

ＦＴは９日、トランプ氏が欧州連合（ＥＵ）に対し、中国とインドに最大１００％の関税を課すよう求めたと報じていた。

米国は８月、ロシア産原油を購入しているインドに対して「２次関税」を発動し、関税率を従来の２倍となる５０％に引き上げた。一時１００％を超える関税をかけ合った中国に関しては、５月の閣僚級協議などを経て現在は３０％の関税を課しており、貿易協議を継続している。