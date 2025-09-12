お笑い芸人のやす子さんが自身のインスタグラムに、直近の絵画作品を投稿しています。

【写真を見る】【 やす子 】羊の絵を投稿 ユーモラスでのどかな姿にフォロワー賛辞「絵も可愛いがやす子がカワイイ」

これまでにもやす子さんは、象や水牛、そして愛猫のアビシをモデルにした絵画を描いてインスタグラムに投稿していましたが、今回の一枚は「羊」です。







その羊は、四角いキャンバスの縁に沿うように四角くいっぱいに描かれています。しかし白とクリーム色が混ざったような絶妙な色合いや、ぐるぐると巻くような筆致が見えていて、とても柔らかい印象が出ています。

さらに、耳・顔・脚が黒い羊を描いていて、目を描いていない代わりに草を口の端からはみ出させて食べている様子となっていて、食いしん坊な羊というユーモラスな雰囲気も醸し出しています。









フォロワーからは「もぐもぐ葉っぱたべてる」「緑とのコントラストも素敵」「ふわふわしてそうで頭なでてあげたくなります」など、やす子さんが描いた羊への賛辞が集まるほか「絵も可愛いがやす子がカワイイ」「作品溜まったら個展開催ですね」など、やす子さん自身への賛辞や期待も集まっています。

