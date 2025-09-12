画像はWEBコミックガンマぷらす「イマカノ リアル女子でアップデート！理想のカノジョとHしたい」のページ（https://gammaplus.takeshobo.co.jp/manga/imakano/）より

【第10話1】 9月12日 公開

竹書房は9月12日、わたにし氏によるマンガ「イマカノ リアル女子でアップデート！理想のカノジョとHしたい」第10話1「見えないカノジョ」をWEBコミックガンマぷらすにて公開した。

第10話1では、オカルト研究部が文化祭に「占いの館」を出展する。現在、WEBコミックガンマぷらすでは第9話2など一部エピソードが無料公開されている。

【イマカノ リアル女子でアップデート！理想のカノジョとHしたい】

田舎で育ったコミュ障男子・クータにはイマジナリーカノジョがいる。

妄想なのにまるでリアルな彼女・ナリは、ちょっぴり嫉妬深いけど、美人でエッチで家庭的で……とにかく最高の彼女。

そんな彼女と交わるには、現実の女を知って、イマジナリーの解像度を上げないといけないようで――。

妄想男子と絶対理想彼女のイケナイ青春白書、開幕ッ!