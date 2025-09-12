　日本サッカー協会(JFA)は12日、今月下旬にチリで開幕するU-20ワールドカップに出場する“ロス五輪世代”U-20日本代表メンバー21人を発表した。

　今大会は2005年生まれ以降の“ロス五輪世代”が出場資格を持つ。チームを率いる船越優蔵監督体制の常連で、すでにA代表を経験しているMF佐藤龍之介(岡山)やMF大関友翔(川崎F)、GKピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)が順当に選出された。また、今月頭にU-22日本代表としてU23アジア杯予選に参加したメンバーからDF小杉啓太(ユールゴーデン)が選ばれた。

　また、海外組は小杉以外もDF喜多壱也(ソシエダ)、FW高岡伶颯(バランシエンヌ)が選出されている。

　2月のAFC U20アジア杯でベスト4に入った日本は、4大会連続のU-20W杯出場権を獲得。すでに組み合わせは決定しており、グループAの日本は日本時間9月28日午前5時にエジプト、10月1日午前8時に開催国チリ、同4日午前8時にニュージーランドと対戦する。

　日本の最高成績は、前身のワールドユースで1999年に果たした準優勝。直近の大会では17年、19年大会でともに16強、21年大会はコロナ禍で中止、23年大会はグループリーグで敗退していた。

以下、U-20W杯メンバー21人

▽GK

中村圭佑(東京V)

ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾(名古屋)

荒木琉偉(G大阪)

▽DF

塩川桜道(流通経済大)

市原吏音(大宮)

梅木怜(FC今治)

喜多壱也(ソシエダ)

小杉啓太(ユールゴーデン)

森壮一朗(名古屋)

▽MF

大関友翔(川崎F)

平賀大空(京都)

小倉幸成(法政大)

斎藤俊輔(水戸)

石渡ネルソン(いわき)

中川育(流通経済大)

石井久継(湘南)

横山夢樹(今治)

中島洋太朗(広島)

佐藤龍之介(岡山)

▽FW

神田奏真(川崎F)

高岡伶颯(バランシエンヌ)

▽トレーニングパートナー(9/16〜27の期間のみ帯同予定)

村上慶(大津高)

中野陽斗(神村学園高)

松岡敏也(興国高)

(取材・文　石川祐介)