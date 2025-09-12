チリU-20W杯メンバー決定! 船越監督率いる“ロス五輪世代”U-20日本代表に小杉啓太、佐藤龍之介らが選出
日本サッカー協会(JFA)は12日、今月下旬にチリで開幕するU-20ワールドカップに出場する“ロス五輪世代”U-20日本代表メンバー21人を発表した。
今大会は2005年生まれ以降の“ロス五輪世代”が出場資格を持つ。チームを率いる船越優蔵監督体制の常連で、すでにA代表を経験しているMF佐藤龍之介(岡山)やMF大関友翔(川崎F)、GKピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)が順当に選出された。また、今月頭にU-22日本代表としてU23アジア杯予選に参加したメンバーからDF小杉啓太(ユールゴーデン)が選ばれた。
また、海外組は小杉以外もDF喜多壱也(ソシエダ)、FW高岡伶颯(バランシエンヌ)が選出されている。
2月のAFC U20アジア杯でベスト4に入った日本は、4大会連続のU-20W杯出場権を獲得。すでに組み合わせは決定しており、グループAの日本は日本時間9月28日午前5時にエジプト、10月1日午前8時に開催国チリ、同4日午前8時にニュージーランドと対戦する。
日本の最高成績は、前身のワールドユースで1999年に果たした準優勝。直近の大会では17年、19年大会でともに16強、21年大会はコロナ禍で中止、23年大会はグループリーグで敗退していた。
以下、U-20W杯メンバー21人
▽GK
中村圭佑(東京V)
ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾(名古屋)
荒木琉偉(G大阪)
▽DF
塩川桜道(流通経済大)
市原吏音(大宮)
梅木怜(FC今治)
喜多壱也(ソシエダ)
小杉啓太(ユールゴーデン)
森壮一朗(名古屋)
▽MF
大関友翔(川崎F)
平賀大空(京都)
小倉幸成(法政大)
斎藤俊輔(水戸)
石渡ネルソン(いわき)
中川育(流通経済大)
石井久継(湘南)
横山夢樹(今治)
中島洋太朗(広島)
佐藤龍之介(岡山)
▽FW
神田奏真(川崎F)
高岡伶颯(バランシエンヌ)
▽トレーニングパートナー(9/16〜27の期間のみ帯同予定)
村上慶(大津高)
中野陽斗(神村学園高)
松岡敏也(興国高)
(取材・文 石川祐介)
