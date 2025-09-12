RADWIMPSが、10月8日にリリースするニューアルバムの詳細を公開。アルバムタイトルが『あにゅー』に決定した。

本作には、未発表の新曲10曲に、現在放送中のNHK連続テレビ小説『あんぱん』主題歌「賜物」、日本テレビ『news zero』テーマソング「命題」を加えた全12曲を収録。アルバムのジャケットアートワークと、最新アーティスト写真もあわせて公開された。

本作の『20th Anniversary Special Box』には、スタジオライブ全編の模様とメイキング／インタビュー映像にくわえ、2007年8月に地元 横浜アリーナで行われたライブ『セプテンバーまだじゃん。』より「セプテンバーさん」ほか代表曲に加え「祈跡」「もしも」などのライブ映像を厳選して収録。さらに今年7月に出演したばかりの『FUJI ROCK FESTIVAL’ 25』から、最新曲「賜物」「命題」含む全4曲のライブ映像も収録される。

また、『20th Anniversary Special Box』には『20th Anniversary GOODS入りオリジナルポーチ』も付属。ポーチの中には20周年を記念してデザインされた3つのアイテムが詰め合わせで封入されている。なおこちらはラリルレコードとUNIVERSAL MUSIC STORE限定販売商品で、生産数に限りがある。

なお、RADWIMPSは本作『あにゅー』を携え、9都市17公演を巡るアリーナツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』を10月から開催。メジャーデビュー日を含む11月22日～24日の3日間で開催される横浜アリーナ公演には、ゲストアクトとしてBUMP OF CHICKEN、Vaundy、YOASOBIを迎える。

（文＝リアルサウンド編集部）