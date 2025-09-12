ガーデンが５日ぶり反発、タイのシンハー・グループと合弁会社設立 ガーデンが５日ぶり反発、タイのシンハー・グループと合弁会社設立

ガーデン<274A.T>が５日ぶりに反発している。午後０時１５分ごろ、タイの大手企業グループであるシンハー・グループと、タイにおける「山下本気うどん」ブランド店舗を運営・管理するための合弁会社を設立すると発表しており、好材料視されている。



シンハーコーポレーションは、タイ財閥のブンロード・ブリュワリー社の事業統括会社。新会社シンハー・ガーデンは、ガーデンが４９．０％、シンハーコーポレーション子会社のＳスター・ホールディング社が５０．０％を出資して設立。タイで「山下本気うどん」の店舗展開を進めるとともに、東南アジア全体へのブランド展開を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS