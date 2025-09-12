日本大FW五木田季晋が27年水戸加入内定「27シーズンからではなく、1日でも早く試合に出て…」
水戸ホーリーホックは12日、日本大のFW五木田季晋(21)が2026-27シーズン中の27年より加入することで内定したと発表した。今月10日付でJFA・Jリーグ特別指定選手に認定され、今季のJリーグなど公式戦出場が可能となっている。
兵庫県出身の五木田は川崎フロンターレの育成組織出身で、22年にはU-18日本代表を経験。今夏の総理大臣杯では2ゴールを奪った。
水戸の西村卓朗GMは「コンタクトに強く、推進力のあるストライカー。パンチ力のあるシュートも魅力で、チームに勢いを与えられる選手。 精神力も強く、しっかり主張ができる芯の強さと、常に上を目指す、志の高さは、プロの世界で活躍する要素をすでに持っていると感じています」と紹介している。
以下、クラブ発表プロフィールとコメント
●FW五木田季晋
(ごきた・きしん)
■生年月日
2004年7月12日(21歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
184cm/78kg
■経歴
西神中央FC-はるひ野BSC-川崎F U-15-川崎F U-18-日本大
■コメント
「常に野心と向上心を持ってプレーする選手、選手の成長を全力でサポートするスタッフの方々、このような素晴らしいクラブでプレー出来ることをとても嬉しく思います!」
「2027シーズンからではなく、1日でも早く試合に出てチームの勝利に貢献するという目標、覚悟を持ってこのクラブでプレーすることを決断しました。前線で起点となり、ゴールに向かうという自分のプレースタイルを存分に発揮して、水戸ホーリーホックの勝利に1日でも早く貢献出来るように、努力を積み重ねます!」
「今まで支えてくれた家族、指導者の方々、友人、そしてクラブに関わるすべての人たちの為に、自分の持てる力を全て出して闘います!J1に必ず昇格しましょう!よろしくお願いします!」
兵庫県出身の五木田は川崎フロンターレの育成組織出身で、22年にはU-18日本代表を経験。今夏の総理大臣杯では2ゴールを奪った。
水戸の西村卓朗GMは「コンタクトに強く、推進力のあるストライカー。パンチ力のあるシュートも魅力で、チームに勢いを与えられる選手。 精神力も強く、しっかり主張ができる芯の強さと、常に上を目指す、志の高さは、プロの世界で活躍する要素をすでに持っていると感じています」と紹介している。
●FW五木田季晋
(ごきた・きしん)
■生年月日
2004年7月12日(21歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
184cm/78kg
■経歴
西神中央FC-はるひ野BSC-川崎F U-15-川崎F U-18-日本大
■コメント
「常に野心と向上心を持ってプレーする選手、選手の成長を全力でサポートするスタッフの方々、このような素晴らしいクラブでプレー出来ることをとても嬉しく思います!」
「2027シーズンからではなく、1日でも早く試合に出てチームの勝利に貢献するという目標、覚悟を持ってこのクラブでプレーすることを決断しました。前線で起点となり、ゴールに向かうという自分のプレースタイルを存分に発揮して、水戸ホーリーホックの勝利に1日でも早く貢献出来るように、努力を積み重ねます!」
「今まで支えてくれた家族、指導者の方々、友人、そしてクラブに関わるすべての人たちの為に、自分の持てる力を全て出して闘います!J1に必ず昇格しましょう!よろしくお願いします!」