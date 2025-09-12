向井康二が自身のInstagramを更新。Snow Manの5作目のフルアルバム『音故知新』（11月5日発売）のアーティストフォトを公開した。

【画像】ハーフパンツ＆ロングブーツコーデの向井康二／【動画】『音故知新』コンセプトビデオ 向井康二フォーカス／【画像】阿部亮平＆佐久間大介の新アー写

『音故知新』は様々な時代の音楽やカルチャーに触れながら、「もしSnow Manが歌ったら…」というテーマのもと多種多様なジャンルの音楽をSnow Man流に表現した楽曲を収録した1枚。また、5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』の開催も発表された。

■向井康二の小顔＆スタイル際立つ新アーティストフォト

向井は「New アー写です！」というコメントに音符マークをつけて、深紅色の背景が印象的な4枚の写真を公開。

写真1枚目は黒髪マッシュヘアの向井の頭から膝上あたりまでが写ったカット。黒系の衣装を着た向井は片手をポケットに入れ、もう一方の手をベルトに置いて、カメラをまっすぐに見つめている。

衣装はブルーのハイネックカットソーに首周りにOリングがついた黒のモックネックトップスを重ね、ジッパー装飾が特徴的な黒のレザーハーフパンツに黒のロングブーツを合わせた。

写真2枚目は両手をポケットに入れ、重心を右に寄せた全身ショット。3枚目はコンセプトビデオの一部を切り取った正面カット、4枚目はSnow Man9人の集合ショットだ。

ファンからは「カッコイイの一言に尽きる」「顔小さい」「美しくてミステリアス」「どタイプすぎてやばい」「骨格優勝」「いいね押し足りない」「前髪ありの髪型も最高」など、多くの反響が寄せられている。

■『音故知新』コンセプトビデオ 向井康二フォーカス

■阿部亮平＆佐久間大介も『音故知新』アーティストフォト公開

なお、阿部亮平、佐久間大介も自身のInstagramであらたなアーティストフォトを公開している。

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/