JO1與那城奨、“謎の兵士”役で映画『ロマンティック・キラー』出演決定！撮影風景を映したPV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1の與那城奨が、映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）に出演することが決定した。

■映画『ロマンティック・キラー』とは？

2018年に「LINEマンガ インディーズ」にて公開され、「第1回LINEマンガ大賞」で銀賞を受賞。その後、掲載媒体を『ジャンプ＋』に移すと、「第2回ジャンプ縦スクロール漫画賞」にて大賞を受賞した、百世渡原作のマンガ『ロマンティック・キラー』。2022年にはNetflixにて、全世界配信でアニメ化もされるなど人気を博した。

絶対に恋愛したくないJK（女子高生）に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛け、恋に落ちること間違いなしの胸キュン展開を、ヒロインがぶっ飛ばし続けるという前代未聞の“恋愛 （ロマンティック）ぶっ飛ばしコメディ”が、映画『おそ松さん』や『ヒロイン失格』などを手掛ける英勉監督の手により、このたび実写映画化。映画には、上白石萌歌、高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）らが出演する。

■JO1與那城奨×INI木村柾哉、兄弟グループのリーダー同士が共演

このたび新キャストとして、JO1の與那城奨の参戦が決定した。

2019年に放送されたサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』から誕生したJO1のリーダーとしてグローバルな活躍を見せる與那城奨。グループではメインボーカルを務め、優しく包み込むような歌声でグループを引っ張る彼が、本作ではまさかの兵士（!?）として、優しく包み込むように女子高生の星野杏子に近づき、恋愛トラップを仕掛ける。

さらに、クアトロ主演のひとりであり、杏子の幼なじみで野球部のエース・速水純太を演じるINIの木村柾哉とは、兄弟グループのリーダー同士という関係性。リーダーとしてそれぞれ人気グループを引っ張っているふたりの演技に注目だ。

■「ロマンティック襲来PV／謎の兵士編」も解禁！

本作で杏子に“襲い掛かるロマンティック”のひとりとして、“謎の兵士”役を熱く演じている與那城。高校生活で繰り広げられる物語にもかかわらず、與那城の出演パート撮影はなぜか森の中…。しかも、劇中のセリフでは日本語をまったく話していない（!?）と、気になる点ばかりが詰め込まれた「ロマンティック襲来PV／謎の兵士編」が解禁となった。

気になる與那城が演じる謎に溢れた役柄と、いったいどのようなロマンティックを仕掛けるのかは、ぜひ劇場でチェックを。

■毎週金曜にロマンティック警報が発動！

今回の新キャスト解禁を皮切りに、ここから4週連続で『ロマンティック・キラー』に関する情報を解禁。より映画が楽しみになる情報が毎週金曜に発信される予定だ。6月の特報解禁で大きな話題を呼んだトリプルテーマソングに関する新情報も!?

毎週金曜は、ロマンティック警報に備えよう。

■與那城奨（“謎の兵士”役）コメント

■木村柾哉（速水純太役）コメント

■映画情報

『ロマンティック・キラー』

12月12日（金）公開

出演：上白石萌歌 高橋恭平 木村柾哉 中島颯太 與那城奨 他

監督：英勉

脚本：山岡潤平

原作：『ロマンティック・キラー』百世渡（集英社「ジャンプコミックス」刊）

配給：東宝

(C)2025「ロマンティック・キラー」製作委員会 (C)百世渡／集英社

■関連リンク

映画『ロマンティック・キラー』作品サイト

https://romakira-movie.toho.co.jp/