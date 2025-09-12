バーノンやホーグも選出！ 日本と対戦する男子カナダ代表が世界バレー出場メンバーを発表
カナダバレーボール連盟は11日（木）、2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）に臨む男子カナダ代表のメンバー14名を発表した。
12日（金）にフィリピンで開幕する世界バレーの男子大会。カナダは、日本代表、トルコ代表、リビア代表と同組のプールGに入っており、日本とは15日（月）15:00から予選ラウンド2戦目で対戦する。
カナダは現在FIVB世界ランキング11位。ネーションズリーグ（VNL）2025では予選ラウンド5勝7敗で最終順位は14位だったが、世界バレーに臨むメンバーには、昨シーズンまでSVリーグの日本製鉄堺ブレイザーズでプレーしていたシャロン・バーノン エバンズや、2016年から3大会連続でオリンピック出場経験のあるアウトサイドヒッターでキャプテンのニコラス・ホーグらが選出されている。
日本とはVNL2024で二度対戦。予選ラウンド対戦時はカナダがフルセット勝利を収めていたが、準々決勝では2セットがデュースにもつれる接戦となりながらも日本がストレートで勝利している。
■2025バレーボール男子世界選手権 男子カナダ代表メンバー
▼セッター
マックス・エルガート
ルーク・ハー
▼アウトサイドヒッター
ジェシー・エルサー
アイザック・ヘスリンガ
ニコラス・ホーグ ※キャプテン
ジャクソン・ヤング
▼オポジット
ザンダー・ケトジンスキ
シャロン・バーノン＝エバンズ
▼ミドルブロッカー
デナン・ジーマー
ジャクソン・ハウ
フィン・マッカーシー
ジョーダン・シュニッツァー
▼リベロ
ランドン・カリー
ジャスティン・ルイ