9月10日、女優の板谷由夏がInstagramを更新。同年代の美人女優4人での女子会を報告し、ファンからは感嘆の声があがっている。

板谷は《みんないろいろあるけど みんなそれぞれ戦っていて 毎日おつかれさん会、みたいな飲み会、のような報告会》とつづり、長谷川京子、吉瀬美智子、井川遥の3人が並ぶプライベートショットを添えた。そして、《このメンバーでご飯すると大体へべれけになる。案の定あたしはさっきまでデザートが何だったか 覚えていなかった。おそろしい。楽しかったことだけははっきり覚えてます。》と締めくくった。板谷本人が撮影したためか、板谷は写っていなかった。

ただ、10日に吉瀬も、自身のInstagramで《久々の4人集合 美味しくて楽し過ぎた〜また集まろう!》とつづり、板谷を含めた4人のショットを公開している。

この4人は2024年4月にも女子会で集まっており、その際に板谷はInstagramに《女ともだち みんな好きすぎる あーだこーだ話したら元気しか残らなかった バイバイしたあとふらふら歩いた 幸せしかなかった みんないつもありがとう》と投稿。4人がそろったショットを公開していた。

10日に板谷が更新したInstagramのコメント欄には

《美人しかいない 素敵》

《うわーこんな綺麗な方が並んでる-ヤバいくらい、目の保養です》

《何ですか!こちらの綺麗すぎる会は》

などと感嘆の声があがっている。

芸能記者が言う。

「この4人の美人女優軍団は最強ですね（笑）。板谷さんは、沢口靖子さんが主演を務める10月スタートの月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（フジテレビ系）で、日本発の女性総理大臣・桐谷杏子役を演じます。沢口さんとは初めての共演のようで、緊張しているとコメントしていました。初の女性総理を演じるにあたり、英気を養ったのではないかと思います」

次回の4人の女子会の報告が待ち遠しい。