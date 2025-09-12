2015年にボカロ曲の歌ってみた動画を投稿して以来、歌い手として韓国を拠点に活動するCielA（シエラ）。メインの動画投稿が日本のリスナーとの唯一の手段になっていた彼女が、活動10周年の節目で韓国から日本へと渡り、初めてダイレクトな歌声を東京に響かせた。

2025年9月8日の新宿・Zirco Tokyoに駆けつけたのは、そんなCielAの姿を一目見ようと心に決めた国内外のファンだ。一方、この日のライブ＜CielA Live in Japan with wonderful singers＞の模様は、世界に向けてリアルタイム配信も行われた。1曲目「逆光」からCielAの歌声に走る雷光。核心を突く開かれた瞳とパワフルな歌声が消えないインパクトを早々に残していった。

「皆さん、今日は会えて嬉しいです。CielA、東京でライブ、始めます」。実写動画で楽曲の世界観に合わせたメイクや衣装を施しながら、独自の作品を形作っているCielAは、自身を俯瞰的に捉える能力に長けていると思う。この日のライブでは、そういう彼女のストロングポイントが空気を伝って直接届いてきたのがなによりも印象的だった。「混沌ブギ」で目の表情を変化させたり、顔に指をあてる細かな振り付けが、歌い手としての本質を描き出していく。魅せるだけで終わらない。重要なのは、常に周りから“どう見られているか”。たしかな想いが伝わってくる彼女の表現力は、ステージに立つ行為自体に譲れない価値を見出していて、勢いのある曲でこそ、それは引き立った。

この日、ゲストとして発表されていたのは、歌い手のあられとLucia。ボカロ曲やアニソンのカバーとオリジナル曲から構成されていたセットリストには、それぞれの選曲から3人の歌の世界観の違いを楽しめる良さもあった。あられの「皆さんが知ってるであろう曲を選んだ」との言葉に続いたCielAとのデュエット曲「フォニイ」。世界観を作りこむあられとサビで愛らしい狐ポーズを差し込むCielAのコントラストが鮮明に浮かび上がる。子守歌さながらの優しい温度感をまといながらもどこか狂気を孕んだあられの歌声が、その場の空気をぴたりと止めた「愛して愛して愛して」、「アンノウン・マザーグース」といった不朽のボカロ曲も、CielAの作る緩やかなステージには新鮮に響き渡った。

CielAが韓国から持ってきたアイテムをプレゼントするお土産抽選会も微笑ましい。「来週発売される曲。今日ここで聴いたことは内緒にしてください！」とお茶目な約束をしたCielAによるダンサンブルな新曲「Marlene」に、緩急のついた歌唱が目立った「ルーセ」でカラフルなステージへと染まっていく。

そこで呼び込んだのが、2019年に活動を開始した歌い手・Lucia。彼女はSNSで顔を公開していないミステリアスな存在だが、CielAに「一番好きなジャンルは？」と問われたとき、「今頭に浮かんだのは、となりのトトロだったんですけど（笑）」と答えていた。その選曲と歌声には、思わず納得してしまうアニソンのエッセンスが漂っていた。

スモークが焚かれた「名前のない怪物」と激情的なピアノの音色と共鳴した歌声がしばらく空間を支配した「I beg you」のLuciaパートが続き、海や山を越えていく壮大な物語が展開される。なかでも、CielAとのデュエット曲「ninelie」は、二人の流麗な歌声が美しく重なる曲だった。ピアノを軸にジャズの香りが繰り出される「ボッコの残業」、「秋にぴったりの楽曲」と言葉を添えたバラードソング「朱灯音」から「光の形」まで。一貫してオリジナル曲を披露したLuciaのステージは、ファンタジー色の強いシアトリカルな世界観で溢れていた。

CielAは以前、Xで今回の東京公演のチケットの販売率が80％を超えた場合、1曲は踊りながら歌うと公約したことに触れ、実際に80％を超えたと笑顔で報告。「運動音痴なので、私のためにペンライト、メトロノームを振ってください。よろしくお願いします（笑）」とお茶目な表情を見せた後、ラストスパートへ向かった。

さまざまな角度から降り注ぐカラフルな照明のいずれの色も丁寧に掬い上げるようにして歌う姿が記憶に残ったのが、「ヨワネハキ」だ。MVにも映っているお馴染みのマスコットキャラクターが見守る中、鮮やかな振り付けが遊び心のあるメロディを自由に躍らせる。どの曲にも相応しい表情を乗せて、原曲の魅力を拡張していくCielAの持ち味が最後の最後で引き立っていくプロセスを、「ロキ」や「少女A」で再認識した。動画で観ていたCielAが、そのまま東京のステージに降臨した喜び。ネットを通してでは味わえない、リアルな熱と近さが、彼女をさらに光らせていた。

文◎小町碧音

＜CielA Live in Japan with wonderful singers＞

1.逆光 / CielA

2.混沌ブギ / CielA

3.フォニイ / CielA & あられ

4.愛して愛して愛して / あられ

5.アンノウン・マザーグース / あられ

6.踊 / あられ

7.Marlene / CielA

8.ルーセ / CielA

9.名前のない怪物 / Lucia

10.I beg you / Lucia

11.ninelie / CielA & Lucia

12.ボッコの残業 / Lucia

13.朱灯音 / Lucia

14.光の形 / Lucia

15.ヨワネハキ / CielA

16.ロキ / CielA

17.少女A / CielA