米スポーツサイトのブリーチャーリポート（ＢＲ）は「２０２６年ＭＬＢ開幕スタメン予想」を発表し、今オフのＦＡ市場で目玉の一人になるフィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が、レッドソックスの「４番・ＤＨ」に入った。シュワバーは１１日（日本時間１２日）時点で５０本塁打、１２３打点はナ・リーグ２冠で、ＭＶＰ候補にも挙がっている。

一方、２０２７年まで契約を持つ吉田正尚外野手（３２）と、今オフ、契約破棄の権利を持つアレックス・ブレグマン内野手（３１）の名前はなかった。同サイトは「レッドソックスは吉田正尚に対し、残り２年間で３７２０万ドル（約５４億６０００万円）の契約を抱えているが、ＤＨのみの出場機会と、ケガに悩まされた２５年シーズンの成績不振から、（安く買ってもらう）低価格トレードや解雇につながる可能性がある」と指摘した。

吉田放出とシュワバー獲得のカギを握っているのはレッドソックスと３年１億２０００万ドル（約１７７億円）で契約したブレグマンだ。同サイトはブレグマンが契約を破棄して他球団へ移籍した場合、「年間４０００万ドル（約５９億円）の資金をシュワバーに再配分することで攻撃力を強化しつつ、若手内野手たちの成長の道も開けるだろう」と指摘した。

一部では「フィリーズがシュワバーに契約延長のオファーを出したものの両者には大きな隔たりがあった」とも報じられている。

シュワバーは２１年７月にナショナルズからレッドソックスにトレード移籍。４１試合に出場して打率２割９分１厘、７本塁打、１８打点、３４四死球、出塁率４割３分５厘、長打率５割２分２厘、ＯＰＳ．９５７だった。果たしてレッドソックス復帰となるのか注目だ。