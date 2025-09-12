レッドソックスは１２日（日本時間１３日）から本拠地ボストンでヤンキースを迎えての３連戦だ。レッドソックスは１０日（同１１日）時点で地区２位ヤンキースに対しゲーム差なしの３位、ワールドカード争いでも同２位。両軍ともポストシーズン（ＰＳ）出場が「当確」とは言え、地区優勝を狙える位置にいること、シード順位がホームフィールド・アドバンテージに関わることから、週末のライバル対決が大きな注目を集めている。

その大一番を前に米スポーツサイトのブリーチャーリポートは１１日（同１２日）、スポーツ賭けサイトのドラフトキングスが公表しているワールドシリーズ（ＷＳ）制覇オッズを紹介。レッドソックスが＋１９００で、ヤンキースは＋８００だ。

同サイトは「公平を期せば、現在のヤンキースはア・リーグで最も脅威となるチームと言えるだろう。８月６日以降の成績は２０勝１０敗で、ＭＬＢで最高の勝率を誇る。フリードは４試合連続のクオリティスタートでシーズン序盤の調子を取り戻し、ロドンとヒルは合わせて１２試合に先発し、いずれも２失点以下に抑えている」という好材料を挙げた。

一方、レッドソックスが「この３連戦をスイープすれば、今月下旬にトロント遠征も控えており、（地区優勝と）リーグ１位シード獲得の可能性が高まる」ものの、「ヤンキースに３連敗すれば、５位シード以上の順位を目指す極めて困難な状況に追い込まれるだろう」と指摘。もろ刃の剣ということだ。吉田正尚外野手（３２）はメジャー３年目で初のＰＳ出場を果たすことができるかも注目される。

ちなみに現時点でドラフトキングスが公表しているＷＳ制覇のオッズでドジャースは２位の＋５００。１位はフィリーズの＋４７５となっている。