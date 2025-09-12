弘前ねぷたが出陣！北斎祭り

青森県弘前市では、国の重要無形民俗文化財に指定されている「弘前ねぷた」の魅力や熱気を、より多くの方に身近に感じていただくため、2025年10月25日(土)に東京都墨田区・北斎通りで開催される「北斎祭り」への出陣を予定しています。

青森県弘前市では、国の重要無形民俗文化財に指定されている「弘前ねぷた」の魅力や熱気を、より多くの方に身近に感じていただくため、2025年10月25日(土)に東京都墨田区・北斎通りで開催される「北斎祭り」への出陣を予定。

これに伴い、「弘前ねぷた」に参加・体験していただける方を、ふるさと納税の特典(※返礼品ではありません)として募集します。

■体験概要

日時：2025年10月25日(土) 夕方

場所：東京都墨田区北斎通り

内容：弘前ねぷたの山車に綱をつなぎ、皆で引いて運行します。

迫力あるねぷたの曳行体験を、東京・墨田で味わえる貴重な機会です。

■募集概要

【対象】

2025年9月8日(月)〜9月30日(火)に「弘前4大まつり応援コース」へ1万円以上寄附した方の中で、寄附完了後に弘前市役所広聴広報課ふるさと魅力発信係の代表メールアドレスへ希望する旨の連絡をした方。

【募集人数】

10名

※寄附者を含めて2名までの申込となります。

※応募者多数の場合は抽選となります。

【申込み方法】

(1) 2025年9月8日(月)〜9月30日(火)に「弘前4大まつり応援コース」を選び、寄附をする。

(2) 寄附完了後に、以下のメールアドレスへ「寄附者氏名」、「住所」、「北斎祭り参加を希望する旨」を記載しメールを送る。

メールアドレス： furusato@city.hirosaki.lg.jp

(弘前市役所広聴広報課ふるさと魅力発信係)

※寄附申込書(紙)で寄附申込みの場合は申込書に参加希望を記載して申し込み。

(3) 2025年10月上旬頃に、当選者に集合場所等の参加案内を発送します。

【注意事項】

・多数応募があった場合は、抽選により決定させていただきます。

・当選の発表は、参加案内の発送を持ってかえさせていただきます。

・会場までの移動にかかる費用は参加者様のご負担となります。

■弘前ねぷたまつりとは

青森県津軽地方の夏を彩る「弘前ねぷたまつり」は、毎年8月1日〜7日に開催され、三国志や水滸伝などの武者絵等を題材とした勇壮華麗なねぷたが城下町弘前市を練り歩く夏まつりで、国から重要無形民俗文化財に指定されています。

「弘前ねぷたまつり」の始まりは、昔、農民が夏の忙しい時期に襲ってくる眠気を追い払うため、睡魔を船や燈籠(とうろう)などにのせ、川に流した「ねむり流し」という行事から発展し、祭りになったとされています。

