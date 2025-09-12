◾️＜宇宙交差天 SAGAMIHARA＞

会場：

相模原市立博物館（神奈川県相模原市中央区高根3丁目1-15）

JAXA相模原キャンパス（神奈川県相模原市中央区由野台3丁目1-1）

開催日：2025年10月11日（土）、12日（日）11:00〜17:00

※各プログラムによって実施時間が異なります

・宇宙クリエイターズマーケット

期間：両日開催

会場：相模原市立博物館 1F 特別展示室

・プラネタリウムLIVE

期間：10月12日（日）のみ

会場：相模原市立博物館 プラネタリウム

時間：10月12日（日）12:30〜13:15（予定）（12:00開場）／入場無料・要事前申込

・プラネタリウム上映

期間：10月12日（日）のみ

会場：相模原市立博物館 プラネタリウム

時間：１.14:30〜15:00（14:20開場）２.16:00〜16:30（15:50開場）／入場無料

・宇宙グルメ・みんなの宇宙スペース

期間：両日開催

会場：相模原市立博物館屋外・喫茶室・JAXA相模原キャンパス構内

・宇宙アート展示

期間：10月12日（日）〜11月中旬頃 11:00〜17:00（最終入館 16:45）

会場：JAXA相模原キャンパス交流棟スペース

◆プラネタリウムLIVE

世界初「10億個の星×8K映像」が融合したプラネタリウムで、蓮沼執太による特別ライブを開催。蓮沼執太の実験的でありながらも心地よいサウンドスケープが、世界最高峰のプラネタリウムが映し出す数億の星々と融合するスペシャルな体験をお届けします。

出演者：蓮沼執太（@shuta_hasunuma）

会場：相模原市立博物館 プラネタリウム

日時：10月12日（日）12:30〜13:15（予定）（12:00開場）／入場無料・要事前申込

◆大木伸夫（ACIDMAN）監修プラネタリウム作品の上映

生命”“宇宙”をテーマにした壮大な世界を表現し続けている3ピースロックバンド・ACIDMANの大木伸夫(Vo,G)が監修したプラネタリウム作品第3弾「星はここにある〜music by ACIDMAN〜」を上映します。全編に渡って使用されているACIDMANの楽曲に乗せて宇宙を旅し、そして人体内部へ。さらに宇宙と我々人間との共通点へと迫ります。（※ACIDMANの来場はありません）

会場：相模原市立博物館 プラネタリウム

日時：10月12日（日）1.14:30〜15:00（14:20開場）2.16:00〜16:30（15:50開場）／入場無料

◆宇宙クリエイターズマーケット

多彩なクリエイターが20組以上全国から集い、宇宙をテーマに制作したアクセサリーや雑貨、アート作品、アパレルなどを展示・販売するマーケット型イベントです。

会場：相模原市立博物館 1F 特別展示室

日時：10月11日（土）、12日（日）11:00〜17:00／入場無料

出店者一覧：

・クリヤマロロコ（@kuriyamaroroko）

・いとうひでみ（＠itohidemi）

・宇宙婦人の集い（@nishiko_hariko、@midorikotobuki、@hoshi_blow）

・Andart（@Andart_gallery ）※X

・ANOMONA（@anomona_alien）

・OJIYU星人（＠ojiyu_0）

・サイコノマチコ（＠psychonomachiko ）

・黒木仁史（@hitosh1kuroki）

・きせかえワークショップ ver.宇宙（＠kei_nagayama_）

・土屋まどか（＠tsuchiya_madoka）

・BOYA（@boya_atoz）

・ストアルームいい（@storeroom_ii）

・モニョチタポミチ（@monyochita）

・flacte（@flacte_jp）

・楽園倶楽部（@myrakuenclub）

・ZKMO(DAISUKE KUNII)（＠zkmo_knield ）

・仲村直（@sunaon）

・松本康孝（＠paper_matsumo）

・カワシマナオト（https://www.naotokawashima.com/）

・millitsuka（@millitsuka）

◆宇宙グルメ・みんなの宇宙スペース

相模原市立博物館屋外エリアや喫茶室、JAXA相模原キャンパス内の食堂や売店で土星バーガーや天の川タコス、国際宇宙ステーションきぼうに滞在し宇宙を旅して帰ってきた幻の津久井在来大豆「宇宙大豆」を使用したジェラートなど宇宙がテーマの限定フードやスイーツを販売します。

会場：相模原市立博物館屋外、2F 喫茶室、JAXA相模原キャンパス構内

日時：10月11日（土）、12日（日）11:00〜17:00

出店者一覧：

・MeguGelato（https://shop.megugelato.com/）

・felice.chiffon（＠felice.chiffon）

・THE BOUNTY（@the_bounty7）

・TC69（@tc690508）

・Candy Showtime（https://candy-showtime.com/）

◆宇宙アート展示

選抜クリエイターによる宇宙アートを展示。イベント終了後も約1か月間、JAXA相模原キャンパス交流棟にて継続して展示を予定しています。

日時：10月12日（日）〜11月16日（日）11:00〜17:00（最終入館 16:45）／入場無料

会場： JAXA相模原キャンパス 交流棟

休館日： JAXA交流棟の営業日に準じます。ご来場前に、必ず下記の営業カレンダーをご確認ください

営業カレンダー：https://www.isas.jaxa.jp/visit/

作家一覧

・いとうひでみ（＠itohidemi ）

・永山 恵 Kei Nagayama（＠kei_nagayama_）

・土屋まどか（＠tsuchiya_madoka）

・ZKMO（DAISUKE KUNII）（＠zkmo_knield ）

・仲村直（@sunaon ）

◆開催前から始まる、まちに広がる「宇宙体験」「宇宙スケール」で可視化した案内サインや横断幕

淵野辺駅および橋本駅から、JAXA相模原キャンパスと相模原市立博物館へ向かう導線上に、距離感を「宇宙スケール」で可視化した案内サインや横断幕を順次設置します。通常の距離表示ではなく「宇宙の尺度で距離を感じる」ユニークな表示により、街を歩きながら自然と宇宙のスケール感に触れられる取り組みです。

◆「宇宙交差天 SAGAMIHARA」とは

「宇宙交差天（うちゅうこうさてん）」は、JAXA相模原キャンパスを擁する神奈川県相模原市がJAXAと本格的な連携を行い展開する、宇宙をテーマにした複合型プロジェクトです。相模原市の「宇宙を身近に感じられるまち」としての魅力を広く発信し、より多くの人に届けることを目的としています。2025年7月、相模原市立博物館のプラネタリウムが世界初となる「10億個の星と8K映像が融合したプラネタリウム」へとリニューアルすることを契機に、本プロジェクトが発足。10月に相模原市立博物館およびJAXA相模原キャンパス交流棟を舞台としたリアルイベントを実施し、宇宙モチーフの展示販売、アート展示、宇宙をテーマにしたグルメ、アーティストによるライブなど、多彩な体験型コンテンツを展開します。多様な世代や嗜好に応えるリアルイベントを通じて、専門知識の有無に関わらず、誰もが宇宙と出会い、交差できる場を創出します。科学・芸術・食・エンターテインメントを横断し、世代や興味を超えて「日常の中で宇宙を感じる」体験ができる、特別な2日間となります。

◆会社概要

・株式会社カヤック（面白法人カヤック）

既成概念にとらわれない発想力・企画力、形にしていく技術力を強みに、ゲームアプリや広告・Webサイト制作を始め、コミュニティ通貨、移住・関係人口促進など最新テクノロジーとアイデアを掛け合わせた新しい体験をユーザーに提供しています。社員の9割がデザイナーやプログラマーなどのクリエイター人材で、「つくる人を増やす」を経営理念に多様性を生かしたユニークな人事制度や経営を行っています。

面白法人カヤック公式サイト： https://www.kayac.com/

設立 ：2005年1月21日

代表者 ：代表取締役 柳澤大輔 貝畑政徳 久場智喜

所在地 ：神奈川県鎌倉市御成町11-8

事業内容 ：日本的面白コンテンツ事業

・株式会社Camp

Campは、パートナーの想いに向き合い、コミュニケーションデザインの観点で課題を見出し、その解決に取り組む、クリエイティブカンパニーです。コンテンツや場の編集、クリエイティブディレクション、プロダクトやキャンペーンのトータルプロデュースなどさまざまなアプローチで、ジャンルを問わずインディペンデントに活躍する作家やクリエイターとともに、わたしたちの未来にとって必然性あるコンテンツをつくります。

株式会社Camp 公式サイト：https://campinc.tokyo/

設立 ：2017年11月17日

代表者 ：代表取締役 横田 大

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-16-6二葉ビル8b

事業内容 ：コンテンツ、イベントの企画・編集・制作