約830mmの超ビッグサイズ！プレミアムバンダイ「究極大聖剣 刃王剣十聖刃」

プレミアムバンダイでは、『仮面ライダーセイバー』より「究極大聖剣 刃王剣十聖刃」の予約受付を2025年9月12日(金)16時に開始。

プレミアムバンダイ「究極大聖剣 刃王剣十聖刃」

・価格 ：33,000円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：刃王剣十聖刃…1

・商品サイズ：H約830mm×W約260mm×D約60mm

・電池 ：単4乾電池×3(別売り)

・対象年齢 ：15才以上

・生産エリア：中国

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 ：2025年9月12日(金)16時〜2025年11月3日(月)23時予定

・商品お届け：2026年2月予定

・発売元 ：バンダイ

プレミアムバンダイでは、『仮面ライダーセイバー』より「究極大聖剣 刃王剣十聖刃」の予約受付を2025年9月12日(金)16時に開始します。

■商品特長

『仮面ライダーセイバー』より、十本の聖剣の力を束ねた伝説の聖剣にして、「仮面ライダーセイバー」最強フォームの変身アイテムでもある「刃王剣十聖刃」を、「究極大聖剣」シリーズで初商品化します。

刃王剣十聖刃は、劇中での抜刀後のプロポーションをイメージして、DX版対比約200％となる約830mmの超大型サイズで造形。

大型サイズながら銀河を思わせる特徴的な本体カラーや、エンブレム部分のメタリックレッドの彩色により劇中イメージに近い外観を再現しました。

特徴的なギミックである、エンブレムのスライド機構は本商品でも搭載。

超ビッグサイズを活かし、ダイナミックな必殺技アクションが楽しめます。

持ち手部分のトリガー操作で剣撃音が発動可能。

さらに、仮面ライダークロスセイバー、仮面ライダークリムゾンセイバー、仮面ライダーフィーチャリングセイバーの変身音・必殺技音声を豊富に収録しています。

本体にはフルカラーLEDを6灯搭載し、各種音声の発動に合わせて発光します。

さらにこの商品はセリフモードへの切り替えが可能。

主人公・神山飛羽真(演：内藤秀一郎)のキャラクターボイスを収録しており、ボイス付きの変身・必殺技音が楽しめます。

加えて、3曲の劇中BGMを収録。

よりなりきり遊びの没入感を高めます。

究極大聖剣 刃王剣十聖刃(イメージ1)

究極大聖剣 刃王剣十聖刃(使用イメージ1)

(C)石森プロ・東映

