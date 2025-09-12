ドラマ『ひらやすみ』岡山天音×森七菜の劇中写真先行公開 11.3放送開始
岡山天音が主演する夜ドラ『ひらやすみ』（NHK総合／毎週月〜木曜22時45分）が、11月3日より放送されることが決定。あわせて、岡山と森七菜の劇中写真が先行公開された。
【写真】森七菜、大ヒット映画『国宝』撮影オフショットに吉岡里帆も反応「綺麗」
本作は、真造圭伍の同名漫画をドラマ化。主人公は生田ヒロト、29歳、フリーター。元俳優で、いまは定職なし、恋人なし、普通ならあるはずの（？）将来の不安も一切ない、お気楽な自由人だ。そんな彼は、人柄のよさだけで、仲良くなった近所のおばあちゃん・和田はなえから、一戸建ての平屋を譲り受けることに。そして、山形から上京してきた18歳のいとこ・小林なつみ（森七菜）と2人暮らしを始める。彼の周りには生きづらい“悩み”を抱えた人々が集まってきて…。
このたび、ドラマを印象的に彩る劇中写真が先行公開された。日付は4月。少し距離のあるいとこ同士の2人が、平屋の前で撮った記念写真だ。
森七菜演じる上京したての美大生・なつみは、ぎこちなくスーツを着こなし、不機嫌そうな表情を浮かべている。一方、岡山演じるヒロトは「大丈夫」とすべてを肯定するかのように、にこやかにピースサインを見せる。物語の始まりを予感させるこの写真は、第1回の放送で使用される予定だ。平屋を舞台に、どのような物語が繰り広げられていくのか期待が高まる。
夜ドラ『ひらやすみ』は、NHK総合にて11月3日より毎週月〜木曜22時45分放送。
