ラグを主役とした2025年秋冬のインテリアトレンドを提案！cucan「2025-26 秋冬トレンド ラグ特集」
「cucan(クーカン)」は、【2025-26 秋冬トレンド ラグ特集】を公式サイト上に公開しました。
cucan「2025-26 秋冬トレンド ラグ特集」
インテリアプロの目線から、ラグを主役とした2025年秋冬のインテリアトレンドを提案します。
2025-26年秋冬のインテリアトレンドは、「ラグ」が主役。
素材感・カラー・デザイン…どれをとっても、空間の印象をガラッと変える力を持っています。
今回は、インテリアプロが「推したくなる」最新ラグをセレクト。
ナチュラル派も、モダン派も、北欧テイスト派も。
あなたの“推しラグ”がきっと見つかるはず。
【推しラグ5選】
(1) ふわりと軽やか。
夏は涼しく冬は暖かい。
おしゃれなニュアンスラグ
ふわふわヘリンボンラグ
ふわふわヘリンボンラグの主な機能
今期トレンドカラー深い「グレー(スミクロ)」が揃っている「防ダニ」「はっ水」「洗える」「軽量」「低ホルムアルデヒド」機能が備わった、ふんわり優しい肌触りラグ。
特にグレー(スミクロ)は落ち着いたダークトーンで、ほどよい抜け感を演出してくれますよ。
[はっ水・防ダニ加工の洗えるラグ ふわふわヘリンボンラグ]
https://www.cucannetshop.jp/c/0000000738/0000000838/fwhrr-90-130
(2)環境に配慮したサスティナブルな残り糸で作った「アップサイクルラグ」
アップサイクルラグ「リラグ」
リラグの主な機能
元は高級な国産ラグの材料になる、上質な残糸たちをデイリーラグに仕立てられています。
同等サイズの国産ラグと比べて価格は約半額に。
地球にも暮らしにも、お財布にも優しいラグです。
[残糸を使った洗えるアップサイクルラグ Re:Rug(リラグ)]
https://www.cucannetshop.jp/c/0000000100/0000000125/0000000219/rerug-185-185
(3)ブルーベリー柄が映える！モチーフラグ
北欧柄の日本製ブルーベリーラグ
ブルーベリーラグの主な機能
甘酸っぱい果実モチーフが可愛すぎる！「軽量」「洗える」そして耐久性に優れた日本製ラグで、インテリアのアクセントに。
[洗えるモチーフラグ ブルーベリーラグ(9月下旬入荷予定)]
(4)北欧テイストのクロスデザインラグ
北欧柄の日本製クロスメイズラグ
クロスメイズの主な機能
落ち着いた色味と繊細な柄が魅力。
防ダニ・洗濯機OKで、機能性も文句なし。
[軽量でお手入れしやすい クロスメイズ ラグ]
(5)【特許取得】極厚30mm！ふかぴた高反発プレミアム下敷専用ラグ
下敷きラグ ふかぴた「極厚」タイプ
ふかぴた極厚の主な機能
まるで布団のようなふっくら感。
防音・断熱・滑り止め付きで、快適さを極めた下敷専用ラグ。
[ふかぴた高反発プレミアム(極厚)]
