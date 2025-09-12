ラグを主役とした2025年秋冬のインテリアトレンドを提案！cucan「2025-26 秋冬トレンド ラグ特集」

「cucan(クーカン)」は、【2025-26 秋冬トレンド ラグ特集】を公式サイト上に公開しました。

cucan「2025-26 秋冬トレンド ラグ特集」

インテリアプロの目線から、ラグを主役とした2025年秋冬のインテリアトレンドを提案します。

2025-26年秋冬のインテリアトレンドは、「ラグ」が主役。

素材感・カラー・デザイン…どれをとっても、空間の印象をガラッと変える力を持っています。

今回は、インテリアプロが「推したくなる」最新ラグをセレクト。

ナチュラル派も、モダン派も、北欧テイスト派も。

あなたの“推しラグ”がきっと見つかるはず。

【推しラグ5選】

(1) ふわりと軽やか。

夏は涼しく冬は暖かい。

おしゃれなニュアンスラグ

ふわふわヘリンボンラグ

ふわふわヘリンボンラグの主な機能

今期トレンドカラー深い「グレー(スミクロ)」が揃っている「防ダニ」「はっ水」「洗える」「軽量」「低ホルムアルデヒド」機能が備わった、ふんわり優しい肌触りラグ。

特にグレー(スミクロ)は落ち着いたダークトーンで、ほどよい抜け感を演出してくれますよ。

[はっ水・防ダニ加工の洗えるラグ ふわふわヘリンボンラグ]

https://www.cucannetshop.jp/c/0000000738/0000000838/fwhrr-90-130

(2)環境に配慮したサスティナブルな残り糸で作った「アップサイクルラグ」

アップサイクルラグ「リラグ」

リラグの主な機能

元は高級な国産ラグの材料になる、上質な残糸たちをデイリーラグに仕立てられています。

同等サイズの国産ラグと比べて価格は約半額に。

地球にも暮らしにも、お財布にも優しいラグです。

[残糸を使った洗えるアップサイクルラグ Re:Rug(リラグ)]

https://www.cucannetshop.jp/c/0000000100/0000000125/0000000219/rerug-185-185

(3)ブルーベリー柄が映える！モチーフラグ

北欧柄の日本製ブルーベリーラグ

ブルーベリーラグの主な機能

甘酸っぱい果実モチーフが可愛すぎる！「軽量」「洗える」そして耐久性に優れた日本製ラグで、インテリアのアクセントに。

[洗えるモチーフラグ ブルーベリーラグ(9月下旬入荷予定)]

(4)北欧テイストのクロスデザインラグ

北欧柄の日本製クロスメイズラグ

クロスメイズの主な機能

落ち着いた色味と繊細な柄が魅力。

防ダニ・洗濯機OKで、機能性も文句なし。

[軽量でお手入れしやすい クロスメイズ ラグ]

(5)【特許取得】極厚30mm！ふかぴた高反発プレミアム下敷専用ラグ

下敷きラグ ふかぴた「極厚」タイプ

ふかぴた極厚の主な機能

まるで布団のようなふっくら感。

防音・断熱・滑り止め付きで、快適さを極めた下敷専用ラグ。

[ふかぴた高反発プレミアム(極厚)]

