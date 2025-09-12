14日に井上尚弥VSアフマダリエフ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が12日、名古屋市内で会見を行った。14日に同市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との団体内統一戦を行う。会見、フォトセッションを終えた両者は異例の友好ムードに。アフマダリエフが民族衣装を井上陣営にプレゼントし、撮影に臨んだ。

会見で顔を合わせた2人。フォトセッションを終えた井上だったが、再び壇上へと呼び戻された。アフマダリエフと握手。すると、紺色のガウンをプレゼントされた。「チャパン」と呼ばれる中央アジアの民族衣装で、尊敬する相手への伝統的な贈り物だという。

所属ジムの大橋秀行会長、井上の父でトレーナーの真吾氏にも同じくチャパンが送られ、着用して記念撮影。アフマダリエフからは他にも紙袋が送られるなど、世界戦前に友好ムードが広がっていた。

2022年にさいたまスーパーアリーナで村田諒太と戦い、9回TKO勝ちしたゲンナジー・ゴロフキンも、試合後に「GGG」の文字入りガウンを村田に着せて贈っていた。当時ゴロフキンは「カザフスタンには、チャパンを最も尊敬する人に贈るという習慣がある。彼に敬意を表して贈った」と語っていた。

アフマダリエフはこの日の会見で、井上について「階級を上げても勝利を重ねていることを尊敬しているし、戦績は立派だと敬意を持っている」と敬意を口にした。その一方、「ただ単に観光に来たわけではない。勝ってベルトを獲り、歴史を作るために来た」とも意気込んでいる。戦績は32歳の井上が30勝（27KO）、30歳のアフマダリエフが14勝（11KO）1敗。



（THE ANSWER編集部）