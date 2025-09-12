『仮面ライダー響鬼』20周年記念！プレミアムバンダイ「CSM変身鬼笛・音笛」

「プレミアムバンダイ」では、『仮面ライダー響鬼』20周年記念商品として、「CSM変身鬼笛・音笛」の予約受付を2025年9月12日(金)16時に開始します。

プレミアムバンダイ「CSM変身鬼笛・音笛」

・価格 ：16,500円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：変身鬼笛・音笛…1

ディスクアニマル…1

・商品サイズ：変身鬼笛・音笛…H約138mm×W約75mm×D約45mm

ディスクアニマル…直径約115mm

・電池 ：LR44×3 ※セットされている電池はテスト用です。

・対象年齢 ：15才以上

・生産エリア：中国

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 ：2025年9月12日(金)16時〜2025年11月15日(土)23時予定

・商品お届け：2026年2月予定

・発売元 ：株式会社バンダイ

2025年で放送20周年を迎えた『仮面ライダー響鬼』より、「仮面ライダー威吹鬼」のなりきりアイテムを、大人のための変身ベルトブランド「COMPLETE SELECTION MODIFICATION(略称：CSM)」シリーズで初商品化します。

象徴的な変身アイテム「変身鬼笛・音笛」に、ディスクアニマル「鈍色蛇」が付属します。

※本商品に付属するディスクアニマルには変形機構はありません。

変身鬼笛・音笛は、DX版から形状を一新し、より劇中イメージに近い造形バランスで設計。

本体大部分に塗装を施し、高級感あふれる外観を実現しました。

角の展開も劇中通りに可能です。

音笛の吹き口にはセンサーを搭載。

劇中演出同様息を吹き込むことで仮面ライダー威吹鬼への変身音が発動します。

変身音はボタン操作のみでも発動可能です。

センサーに加え、BGMボタンと二つの効果音ボタンを搭載。

「旋風」など印象的な劇伴4曲や、多様な効果音が発動可能です。

さらに「同時変身専用変身音(十之巻)」も収録。

別売りの「CSM変身音叉・音角」と組み合わせ、本編十之巻「並び立つ鬼」での同時変身を再現可能です。

さらに、本商品や「CSM変身音叉・音角」に付属するディスクアニマルを音笛に取り付け、劇中さながらに回転させることが可能。

音笛のボタン操作により、ディスクアニマル回転時の音声が発動可能です。

※本商品にはディスクアニマルの回転検出機構は搭載されていません。

変身鬼笛・音笛(イメージ1)

ディスクアニマル(イメージ2)

(C)石森プロ・東映

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

※本商品は、店頭やイベント等で販売する可能性があります。

