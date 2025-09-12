政府は１２日午前、人工知能（ＡＩ）戦略本部（本部長・石破首相）の初会合を首相官邸で開き、ＡＩ政策の指針となる「ＡＩ基本計画」の策定作業に着手した。

近く有識者会議を開いて具体化を進め、年内の閣議決定を目指す。米中両国などに大きく後れを取るＡＩの利活用や研究開発で巻き返しを狙う。

戦略本部は今年５月成立のＡＩ法に基づき、全閣僚を構成員とするＡＩ政策の司令塔だ。初会合で首相は、「世界で開発競争が激化する中、わが国も反転攻勢をかけるべく、早急に対応を行う必要がある」と述べ、社会の仕組みの変革やＡＩの信頼性向上など四つの基本方針に沿って計画をとりまとめるよう指示した。

初会合で示された基本計画のたたき台は、日本社会のＡＩ活用が十分に進まず、「投資も経済規模に比べて僅少」だと警鐘を鳴らした上で、「世界で最もＡＩを開発・活用しやすい国」を目指すとうたった。技術革新とリスク対応を政府主導で両立させていく方針だ。

具体的な取り組みとして、政府機関や地方自治体でのＡＩ活用の徹底や、医療・介護など人手不足の分野への積極導入を掲げた。日本の強みである「質の高いデータ」を生かした開発力の強化や国内外のトップ人材の確保、電力・通信基盤の整備なども明記した。

制度面では、規制緩和のほか、ＡＩ使用時の民事責任の検討や知的財産保護の必要性にも言及しており、今後の有識者会議で論点になりそうだ。

政府はこの日の会合で、ＡＩを悪用して児童の写真などを性的な偽画像に加工する「ディープフェイクポルノ」について、技術の進歩でさらなる拡散が懸念されるとの調査結果を報告した。基本計画では、こうした偽情報や犯罪への悪用、安全保障への影響などリスク対応のあり方についても具体的に検討する。