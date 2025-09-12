カルティエ 、「パンテール」をアニメ化 銀座4丁目ブティック開業にあわせ公開
カルティエはこのたび、メゾンを象徴する「パンテール」をテーマにしたアニメーション作品『LA PANTHÈRE DE CARTIER（ラ パンテール ドゥ カルティエ）』を制作した。力強さと優雅さを兼ね備え、自分らしさを貫く「パンテール」の姿を通じて、メゾンの精神を表現している。クリエイティブパートナーは漫画家・浦沢直樹氏。エンディング曲は音楽家・江粼文武氏が作曲し、歌手の坂本美雨氏が作詞を担当。声の出演には、高畑充希、清原果耶、山口智子、渡辺謙といった日本を代表する俳優陣が参加した。アニメーション制作はProduction I.G が手がけ、ジャンルを超えて集結した才能が交錯し、カルティエの理念である「Free Spirit（自由な精神）」「Individuality（個性）」「Beauty（普遍的な美しさ）」を体現した。「カルティエ 銀座4丁目ブティック」のオープン前日となる9月18日21時に、LINE VOOMで作品発表イベントの様子とともに先行公開し、LIVE VOOM限定の一夜限りのコンテンツも配信する予定だ。イベント終了後は、カルティエのスペシャルサイトで一般公開する。
カルティエ 銀座4丁目ブティック