ある日保育園から帰ってきたラッキーちゃんを出迎えてくれたのは、大好きな双子のおばあちゃん。気付いた途端二人へ駆け寄り大はしゃぎしている様子が微笑ましく、大きな反響を呼びました。

「嬉しくてピーピー鳴いてるの可愛すぎます」「双子のおばあちゃん、可愛らしくて微笑ましいです」と評判で、31万回以上再生されています。

【動画：大型犬が『双子のおばあちゃん』を発見した瞬間…幸せが大渋滞している『お互いのやり取り』】

保育園から帰ってきたラッキーちゃんを待っていたのは？

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『rakichannel』へ投稿された、大型犬「ラッキーちゃん」の様子です。この日保育園から帰ってきたラッキーちゃんには、大きなサプライズが待ち受けていました。

それは、双子のおばあちゃん。おばあちゃん大好きなラッキーちゃんは、お二人に気付いた途端ピーピー鳴きながら一目散に駆け寄ったそう。お二人にたくさん可愛がってもらえて、とても嬉しそうな顔をしていたのだとか。

おばあちゃんが大好きなラッキーちゃん

ラッキーちゃんは、優しいおばあちゃんのことが大好きだといいます。そしておばあちゃんも、汚れた足を拭いてあげたり背中を搔いてあげたりと、まるで孫に接するみたいにラッキーちゃんのことをとても可愛がってくれているそう。

おばあちゃんと一緒のラッキーちゃんはいつも笑顔。入院していたおばあちゃんが退院してきた日には、出迎えて早々撫でてほしいアピールをするなど、いかにおばあちゃんの存在が大きくて寂しかったかが伝わってくるかのようでした。

ライトくんもおばあちゃんが大好き

ラッキーちゃんの飼い主さん宅には、ライトくんという大型犬の子犬も暮らしています。このライトくんもおばあちゃんのことが大好きで、くっついていると安心するのかお腹の上でよく寝ているのだとか。

おばあちゃんのことが大好きなラッキーちゃんとライトくん。これからも一緒に散歩したり遊んだりおやつを食べたりして、たくさんの時間を過ごしてほしいです。ほっこりできる日常の一コマを、これからも楽しみにしています。

この投稿へは「登場人物みんな可愛い」「ピィピィ嬉しそう。愛されてるね」「素敵な笑顔がかわいらしいおばあさま」など、ラッキーちゃんのあまりにも可愛すぎる喜び方に感動した視聴者から多くのコメントと1万件以上のいいねが寄せられています。

Instagramアカウント『rakichannel』では、おばあちゃんのことが大好きな大型犬の「ラッキーちゃん」「ライトくん」の微笑ましい日常の様子が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「rakichannel」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。