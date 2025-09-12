デサントジャパンが展開する「デサント」ブランドは、9月9日に北海道・札幌の商業施設ヒューリックスクエア札幌に札幌市内で2店舗目となる「DESCENTE ヒューリックスクエア札幌」をオープンした。

札幌市への出店は、「DESCENTE サッポロファクトリー」に続く2店舗目となる。サッポロファクトリーは、大型スポーツジムも併設された施設のため、トレーニングなどスポーツカテゴリーに特化した品揃えが特徴とのこと。ヒューリックスクエア札幌店は地下鉄さっぽろ駅直結のためビジネスマンの往来が多いことから、ビジネスシーンや日常生活でも着用できる幅広いアイテムを提案する。

スキーを起源とする「デサント」ブランドは、スキー文化が根付く北海道において、プレミアムスポーツウェアをより多くの消費者に届けるべく、店舗ごとに最適な商品展開を行い、満足度の向上に努めていく考え。今回の新店舗はブランド直営店として16店舗目となり、今後もプレミアムスポーツブランドとしての直営店展開を強化していく。

取り扱いカテゴリーは、ブランドを代表する「水沢ダウン」をはじめ、ALLTERRAIN（オルテライン）カテゴリー、スキーやゴルフウェアなど豊富な商品を展開する。



「MIZUSAWA DOWN OVER SIZED JACKET MOUNTAINEER SAPPORO Special Edition」

オープンを記念して、「デサント」ブランドを代表する「水沢ダウン」のヒューリックスクエア札幌モデルを販売する。札幌市の景観色から着想を得た都市生活に馴染むグレーカラーで、夜間の視認性向上のため胸ポケット切替部分と「デサント」のスピリットマークに再帰反射素材を使用している。

［店舗情報］

店舗名：DESCENTE ヒューリックスクエア札幌

所在地：北海道札幌市中央区北三条西3−1−44

営業時間：11:00〜20:00（平日）

10:00〜20:00（土日）

店舗面積：62.81坪

デサント＝https://www.descente.co.jp