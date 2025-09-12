ナイキは、9月11日に「NIKE HARAJUKU」をリニューアルオープンした。16年の間、ナイキ フラッグシップ ストアとしてスポーツの魅力やアスリート（IF YOU HAVE A BODY, YOU ARE AN ATHLETE（身体さえあれば誰もがアスリートである）−共同設立者ビル・バウワーマン）、プロダクトを様々な形で表現、発信し、訪れた人が新しいスポーツと出会うきっかけとなるような体験を提供してきた「NIKE HARAJUKU」が、スポーツとスタイルに情熱を注ぐすべてのアスリートのために、ナイキのイノベーションとプロダクトの魅力を余すことなく体験できるストアとしてパワーアップし、これまでの店舗から移転リニューアルされた。

「NIKE HARAJUKU」は、スポーツとスタイル両方におけるコンシューマーのニーズをすべて満たすプロダクトやサービスを提供し、あらゆる年齢層のアスリート（メンズ、ウィメンズ、キッズ）を対象に、ナイキとジョーダンの最新のスポーツパフォーマンス フットウェアとアパレル、そしてライフスタイル プロダクトを取り揃えている。

「NIKE HARAJUKU」の1階はランナーにインスピレーションを与え、必要なランニングギアが揃えられるようにデザインされている。ランニングシューズのウォールには、ロードシューズ、レースシューズ、トレイルシューズの各カテゴリーにわけて信頼できるナイキのシューズがディスプレイされ、リニューアルオープン時には「NIKE HARAJUKU」限定で、フルレングスのZoomXミッドソールを採用し、優れたクッション性を追求したロード ランニングシューズであるナイキ ボメロ プラスのHARAJUKU限定カラーが発売される。





また、「NIKE HARAJUKU」では、最新のイノベーションを搭載したナイキの商品開発や、エリートアスリートのサポートにおいて重要な役割を担ってきたナイキ スポーツ研究所（NSRL）の研究から生まれたランニングの動作分析ツールである「NSRL Form」が日本で初導入される。世界でも3店舗目の導入となるこのサービスは、自分のランニングを知る手助けとなり、トレッドミルで2分間走行し、スペースに設置された6台のカメラで体験者の150ヵ所のポイントを測定、フォーム解析を行い、その結果に基づいて、自分にあった最適なNRC（NIKE RUN CLUB）およびNTC（NIKE TRAINING CLUB）アプリからのトレーニングアドバイスとともにランナーに合わせたフットウェアを提案するナイキメンバーを対象とした無料サービスとなる。また、同サービスは予約優先となる。

「NSRL Form」に加え、定期的なランニングセッションを実施する「NRS（NIKE RUN SESSION）」や、ナイキの最新シューズやアパレルのトライアルサービスである「TRY IT ON（トライ イット オン）」を始めとした様々なランニングサービスを提供していく。ランニングに特化したストアアスリートが、ランナーや、これからランニングを始めるコンシューマーに寄り添ったサポートを行う。

シューズやアパレル、キャップなどをカスタマイズすることができる「NIKE BY YOU」のサービスでは、「NIKE HARAJUKU」限定で、イラストレーターのYUSUDA氏によるデザインが展開される。加えて、「NIKE HARAJUKU」店舗限定のロゴデザインパッチを使ったカスタマイズも可能。オープンを記念して「NIKE HARAJUKU」店舗限定デザインのシューレースやデュブレなども販売する。

店舗デザインは、再生素材を多く活用しており、建築壁面、什器、座席など、各所にサステナビリティを重視したデザインを取り入れている。1Fのサービス ハブには原宿・表参道のシンボルとして親しまれている欅を一部使用した新しい原宿ストア ロゴを設置。また、各階のエレベータースペースの壁面に配置されたスウッシュ ロゴ デザインは日本の伝統工芸である組子細工を用いて作られている。

「NIKE HARAJUKU」では、最新のランニングおよびスポーツ パフォーマンスとライフスタイルのためのアパレル、フットウェアを展開する。またナイキメンバー限定アイテムや、店舗限定の特別なデザインのデュブレ(シューアクセサリー)、シューレース、「NIKE BY YOU」の原宿店の限定刺繍パッチなどの販売も予定されている。

［店舗概要］

所在地：東京都渋谷区神宮前一丁目13−14 原宿クエスト1F

店舗フロア 総面積：1860平米

1st Floor：メンズ＆ウィメンズ ランニング アパレルとフットウェア、NSRL Form、Nike By You

2nd Floor：ウィメンズ ライフスタイル／トレーニング／バスケットボール アパレルとフットウェア、キッズ アパレルとフットウェア

3rd Floor：メンズ ライフスタイル／トレーニング／バスケットボール アパレルとフットウェア、ジョーダン ブランド

営業時間：10時〜21時 ※年末年始は変更予定

ナイキジャパン＝https://www.nike.com/jp