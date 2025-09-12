ロイヤルパークホテルは、10月1日から、1Fスイーツ＆ベーカリー「粋」において、「クリスマスケーキ」ならびに「クリスマスホームパーティーディッシュ」の予約受付を開始する。

今年7月に開催された、ホテル内クリスマススイーツコンテストの入賞作4品をはじめ、一人用ケーキ、クリスマスチョコレートなどの新作と定番人気のクリスマス商品を販売する。

幻想的なデコレーションと優しい味わいが特徴のコンテスト第1位の「Nuit de Noel クリスマスの夜」をはじめ、雪の舞う聖夜を描いた絵本のようなデザインが印象的な審査員特別賞の「クリスマスの物語」、豪華な“クリスマスプレゼント”をイメージした第2位の「あなたに贈るクリスマスケーキ」、冬空を舞う流れ星をイメージした第3位の「Reve de Neige 雪の夢」を個数限定で発売する。そのほか、ブッシュ・ド・ノエルや平日クリスマスを楽しめる一人用ケーキ、クリスマスチョコレートなどの新作と、クリスマスショートケーキ、お菓子の家（ヘキセンハウス）、本格的なロースト料理や彩り豊かなオードブルなどのホームパーティーディッシュなど定番人気のラインアップを揃えている。

［クリスマス商品 販売概要］

予約期間：10月1日（火）〜12月15日（月）19:00まで

時間：11:00〜20:00

店舗：1Fスイーツ＆ベーカリー「粋」※店頭販売商品以外は、予約のみの販売

受取期間：

12月20日（土）、12月21日（日）／4F宴会場「瑠璃」

12月24日（水）、12月25日（木）／2F宴会場「春海」

予約・問合せ：03−5641−3600（レストラン予約専用ダイヤル 受付時間 9:00〜19:00）

ロイヤルパークホテル＝https://www.rph.co.jp