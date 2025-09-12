ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの「もっと美味しく」、「たのしいおトク」、「『あなた』のうれしい」の一環として、9月12日から、クリスマス商品の予約受付を沖縄県を除く全国のファミリーマート約1万6000店で開始した。なお、沖縄県は10月1日10時1分から受付開始。その他一部地域・店舗でも受付期間が異なる場合がある。

今年のファミリーマートのクリスマスは「おいしいのが、いちばん！ファミマのクリスマス」と題して、初登場商品を含む、こだわりの66種類のラインアップを取り揃えておいる。

毎年人気の定番ケーキである、サクサクのパイ生地が魅力の「ミルフィーユ・シャンティ」、「ショコラ・ミルフィーユ」などのオリジナルケーキを今年も多数用意している。また、今年は専門店監修商品として、「ピエール・エルメアンソロジー」監修ケーキが初登場する。さらに、かわいい猫のメッセージカードが正面に入ったボックス付きの「バスクチーズキャット」が初登場するほか、昨年に続き、ファミリーマートオリジナルてのりぬいぐるみがついてくる「すみっコぐらし」もラインアップしている。

そのほか、「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ」監修のオードブルやピザに加え、人気の寿司ネタを11種類集めたお寿司セットやアイスデザート、チキン、オードブル、ペットグルメ、ドリンクなど多彩なメニューで、消費者のクリスマスシーンにあわせた組み合わせを楽しめる。

クリスマスメニュー内訳は、クリスマスケーキ25種類、アイスデザート3種類、クリスマスチキン9種類、ローストレッグ2種類、パーティーメニュー7種類、ピザ4種類、寿司2種類、スパークリングワイン11種類、ペットグルメ3種類となる。地域・店舗によって、取り扱い商品や商品数が異なる。

［予約受付期間］

店頭での予約・ファミマオンライン予約共通

9月12日（金）10:01〜

※予約締切は受け取り希望日や商品によって異なる。詳細はカタログを参照

※沖縄県は10月1日（水）10:01から受付開始。その他一部地域・店舗でも受付期間が異なる場合がある

※一部地域では、ファミマオンライン予約の受付を行っていない店舗がある

※商品・地域によって予約受付期間・引き渡し期間が異なる

［引き渡し期間

12月20日（土）〜12月25日（木）

※商品・地域によって予約承り期間・引き渡し期間が異なる

※商品によって一部取り扱いのない地域・店舗がある

※引き渡しの詳細は、カタログを参照

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp