「組み合わせヤバすぎる」氷川きよし、レジェンドアーティストとの2ショット公開！ 「これは鳥肌立つ」
歌手の氷川きよしさんは9月11日、自身のInstagramを更新。レジェンドアーティストとの2ショットを公開しました。
【写真】氷川きよし＆レジェンドアーティストの2ショット
コメントでは、「なんとお美しいおふたり」「組み合わせヤバすぎる」「優美で華麗で眼福」「これは鳥肌立つ」「この並び眼福すぎます」「おふたりとも軽々と年齢を超越してる」「こんなツーショットが見れる日が来るとは凄い」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「こんなツーショットが見れる日が来るとは凄い」氷川さんは「先日hydeさんのLiveにお邪魔しました！」「目が離せなかった！ しびれた！ 最高でした！」などとつづり、1枚の写真を投稿。ミュージシャンのHYDEさんとの2ショットです。2人ともカメラの方を見てほほ笑んでおり、若々しい美貌は神々しさすら感じられます。
自身のコンサートショットも公開氷川さんは、同日に「スタンディングからの景色、皆さんのお顔が見れるから最高です！ ノッてくれて一緒に運動してくれてありがとう！」とつづり、自身のコンサートの様子も公開しています。ファンからは「きいちゃん幸せいっぱいありがとう」「後ろ姿も素敵すぎ 脚長い」などのコメントが寄せられました。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
