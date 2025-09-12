頓宮選手は8月1日京セラD大阪で行われた対北海道日本ハム16回戦、1対2で迎えた9回裏、一死二、三塁の場面で左翼席へ劇的な逆転サヨナラ3点本塁打を放った。

この試合、オリックス先発エスピノーザ投手が7回3安打2失点の力投を見せるも、打線は北海道日本ハム先発・加藤貴投手の前に、8回まで3安打無失点と完璧に抑え込まれる状況に。迎えた9回裏、北海道日本ハムのマウンドには完封勝利を目指す加藤貴投手が上がる。逆転を狙うオリックス打線は、宗選手、ディアス選手の連続安打でチャンスを作ると、4番・杉本選手が左前へ適時打を放ち3連打で1点を返し、続く西野選手がしっかりと送りバントを決め、一死二、三塁、一打サヨナラの場面で、6番・頓宮選手が打席へ。初球、内角の直球を力強く振りぬくと、打球は一直線に左翼席へ飛び込み、自身初のサヨナラ本塁打となった。

勝負強い打撃でチームを支える頓宮選手の劇的な一打で試合をひっくり返し、チームを今シーズン8度目のサヨナラ勝利へと導いた。

――受賞の感想をお願いします

「嬉しいです。初球から行くことを考えていたので、良い結果に繋がったなと思います」

――当時の打席に立っていた時の心境は？

「一点差で負けていたので、まず追いつこうという気持ちで打席に立っていました」

――打席ではどのように勝負しようと思いましたか？

スカッピーのぬいぐるみと頓宮裕真選手

――試合の流れの中で、今回のサヨナラ打がどのような役割を果たせたと思いますか？

「チームの勝ちに繋がった一打だったので、良かったです。」

――頓宮選手らしいプレーをするために心がけているところはありますか？

「自分らしいプレーとしては、一生懸命頑張ることだけ考えているところです」

――サヨナラホームランといった結果に繋がった要因として、私生活の中で最近変えたことや継続していることはありますか？

「1月の自主トレーニングから森さんと一緒に練習しているのですが、体をしっかり鍛える点は継続的にやっています。あとストレッチだったり、次の日に良い状態で起きることができるように整えています！」

――"私生活"にちなみ、頓宮選手の好きな食べ物や他の選手とよく一緒に行かれるお店をご紹介ください

「やっぱり焼き肉一択ですね(笑)」

――ご家族や昔から応援してくださっている地元の方々へ、今どんな言葉を伝えたいですか？

「距離的にも地元の友だちは結構観戦しに来てくれるので、その度にご飯に行ったり、いつも力をもらっています」

――最後に、応援してくださっているファンの方々へも一言お願いします

「残り30試合切っているので、最後まで諦めずに勝つことだけ考えていきたいです。いつも最後まで熱い声援、ありがとうございます」

文＝HOMINIS編集部

