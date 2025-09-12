東京ヤクルトスワローズ・村上宗隆選手がスカパー！サヨナラ賞を初受賞 「久しぶりのサヨナラホームでしたので、すごく嬉しかったです」
村上選手は、8月12日神宮で行われた対横浜DeNA17回戦、1対1で迎えた9回裏、無死一塁の場面で、バックスクリーン直撃の劇的なサヨナラ2点本塁打を放った。
東京ヤクルトは2回裏に村上選手の二塁打を足掛かりに先制点を奪うも、4回表に同点に追いつかれると以降は両者譲らない投手戦に。1対1で迎えた9回表の二死満塁のピンチをしのいだ 9回裏、先頭の内山選手が安打で出塁すると、前日の試合でも本塁打を放っている好調の村上選手に打席が回る。横浜DeNA・中川投手が投じた初球を振り抜いた打球は、本人も確信するバックスクリーン直撃の劇的なサヨナラ2点本塁打へ。前半戦は怪我に苦しんだチームの主砲が、ファンに復活を印象付ける活躍を見せた。
東京ヤクルト球団は6月度受賞の武岡龍世選手、7月度受賞の赤羽由紘選手に続き3ヵ月連続の受賞。同一球団からの3ヵ月連続受賞は、2022年度6月度〜8月度受賞の広島東洋球団以来。
――受賞の感想をお願いします
「このようなすばらしい賞に選出していただいて、うれしく思っています。何度かサヨナラを打ったときはあったんですけれども、なかなか受賞できなかったので、こうして初めて受賞できて、うれしいです」
――打席に入った時の心境はいかがでしたか？
「ランナー1塁で代走もできたので。塁に進めることも考えていましたし、とにかく次につなぐことも考えていました。それを含めて、自分のバッティングをしようと思いました」
――打った瞬間の手応えはありましたか？
「もちろん手応えはありました。久しぶりのサヨナラホームでしたので、すごく嬉しかったです」
――残りシーズンは少ないですが、同じような活躍をしていきたいですか？
「常にそう思っていますね」
――試合の流れの中で、今回のサヨナラ打がどのような役割を果たせたと思いますか？
「チームの勝ちに直結する、そういう役割を果たせたかなと思っています。」
――けがから復帰されたあとのホームラン量産や今回のサヨナラホームランなど好調の要因として、私生活の中で最近変えたことや継続していることはありますか？
「大きく変えたことは特にないですけど、リハビリ期間中は勉強も兼ねて、本を読んだりしていました！」
――"私生活"にちなみ、村上選手にとってプライベートだなと感じる瞬間はどんな時ですか？
「やっぱりサウナに入っている時ですね！あと家にいる時も思います」
――サヨナラホームランを打った試合にご家族もご来場されていたとのことですが、試合の後、ご家族から連絡は来ましたか？
「その日は、『おめでとう』くらいですね(笑)」
――そんなご家族や、昔から応援してくださっている地元の方にメッセージをお願いします
「本当にいつも感謝していますし、特に大人になってから親のありがたみをすごく感じているので、これからも親孝行できる様に頑張りたいと思います！地元の友達からも本当にたくさん応援してもらっているので、頑張りたいです」
――最後に、応援してくださっているファンの方々への一言をお願いします
「いつもたくさんの応援、ありがとうございます。一試合でも多く勝ちの試合を見れるように頑張りたいなと思います！」
文＝HOMINIS編集部
