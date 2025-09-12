かまいたち山内健司の白ギャル姿にファン驚愕!「かわいすぎます♡」の声多数!
お笑いコンビ、かまいたちの山内健司が自身のInstagramを更新。「先日かまいガチで白ギャルになった。過去1綺麗になれた」と投稿。メイクを担当した藤井ちゃんの力を借りて見事な変身を遂げたことを報告した。山内は、「えらいもんでアタック西本との写メは何枚か撮ったけど、やっぱり自分の写りを優先して写真選びました」と続け、さらに「またこの企画やりたいですな」とファンの期待を煽る内容となっている。
山内はまた、「そんな私のTシャツは、OLD STUSSYの総柄」とおしゃれなアイテムを紹介し、「curbさんで買った」と付け加えている。
この投稿にファンからは「可愛い。もっと高み目指させたいです」「ちょうかわいかったです」「かわいすぎます♡」といったコメントが寄せられ、好評を得ている。また、「楽しかったので、またこの企画ぜひやってくださーい」といった声も寄せられた。
