【新コレクション「ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」】 9月16日より発売予定

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、映画「ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」の世界観を楽しめる新コレクションを、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで9月16日より順次発売する。

「ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」をモチーフにした新コレクションには、作品のユニークな世界観を表現した、どこか不気味で心くすぐるデザインのアイテムが揃っている。ジャック・スケリントンやサリー、ゼロに加え、ヴァンパイア・テディやキラーダックなどをモチーフにしたアイテムも登場。

また、ジャックのホテルに滞在しているような気分を味わえる新コレクションも販売される。なお、販売店舗などの詳細は商品ページより確認できる。

新コレクション「ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」

存在感抜群のぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンをはじめ、アパレルや雑貨まで幅広く展開。アパレルは、背面や袖口などにキャラクターを刺しゅうしたブルゾンや、サリーの衣装をモチーフにしたワンピースなど、キャラクターらしさいっぱいのアイテムが用意されている。ショルダーバッグやトートバッグなども揃っているため、トータルコーディネートを楽しめる。

また、ハロウィン・タウンのキャラクターたちが集合するにぎやかな掛け時計や小物入れなどの遊び心あふれるインテリアのほか、シークレットアイテムとして個性的なキャラクターをデザインしたストラップや巾着もラインナップ。そのほか、ぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」からは、ヴァンパイア・テディが新登場する。

商品の一部

スネーク ぬいぐるみ

価格：4,000円

ぬいぐるみキーチェーン

価格：各2,600円

ジャック・スケリントン トートバッグ フェイス

価格：5,500円

サリー ワンピース シアー パターン

価格：9,500円

シークレットストラップ

価格：各900円

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ

価格：1,300円

ジャックのホテルに滞在しているような気分を味わえる新コレクションも

モノトーンカラーでシンプルなデザインのルームウェアやルームシューズ、タオルセットなど、ホテルのアメニティを思わせるアイテムが揃っている。

デスクやドレッサーを整理できるコスメトレイなど、作品の世界観に囲まれて日常を楽しめるアイテムも登場。さらに、シークレットコレクションからは、ホテルステイでも楽しめるシークレットデザイン1種を含む全7種のフェイスマスクが販売される。

商品の一部

ジャック・スケリントン＆ゼロ 長袖ワンピース 巾着入り

価格：6,600円

ゼロ アロマストーンディフューザー

価格：6,600円

アロマストーンにお気に入りの香りをしみ込ませて楽しめる

ティム・バートン ナイトメア・ビフォア・クリスマス スタンドミラー

価格：20,000円

繊細な装飾と上品なシルバーカラーがクラシカルでエレガントな雰囲気を醸し出す

ジャック・スケリントン＆ゼロ クッション

価格：3,500円

フリル付きで華やかなクッション

ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス シークレットフェイスマスク

価格：350円

シークレットデザイン1種を含む全7種のフェイスマスク

(C)Disney