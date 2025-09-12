鈴木保奈美（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/09/12】女優の鈴木保奈美が12日、自身のInstagramを更新。ホルターネックの衣装姿で美しい背中を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】鈴木保奈美、引き締まった大胆美背中

◆鈴木保奈美、美背中を大胆披露


鈴木は「オフショット」と題し、背中が大胆に開いたホルターネックの衣装を着用した写真を公開。「あちこち重力に負けてきてるけど、背中はけっこうイケてると思うの」とつづり、ピラティスのトレーナーに感謝を伝えている。

この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」「憧れます」「ピラティスの効果すごい」「見惚れてしまう」「いつまでも若々しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】