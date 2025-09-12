鈴木保奈美、ホルターネックで美背中大胆開放「あちこち重力に負けてきてるけど、背中はけっこうイケてると思うの」
【モデルプレス＝2025/09/12】女優の鈴木保奈美が12日、自身のInstagramを更新。ホルターネックの衣装姿で美しい背中を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】鈴木保奈美、引き締まった大胆美背中
鈴木は「オフショット」と題し、背中が大胆に開いたホルターネックの衣装を着用した写真を公開。「あちこち重力に負けてきてるけど、背中はけっこうイケてると思うの」とつづり、ピラティスのトレーナーに感謝を伝えている。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」「憧れます」「ピラティスの効果すごい」「見惚れてしまう」「いつまでも若々しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】鈴木保奈美、引き締まった大胆美背中
◆鈴木保奈美、美背中を大胆披露
鈴木は「オフショット」と題し、背中が大胆に開いたホルターネックの衣装を着用した写真を公開。「あちこち重力に負けてきてるけど、背中はけっこうイケてると思うの」とつづり、ピラティスのトレーナーに感謝を伝えている。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」「憧れます」「ピラティスの効果すごい」「見惚れてしまう」「いつまでも若々しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】